Karantina dönemi, birçoğumuzun yeni ev hobileri edindiği bir süreç oldu. Ekmek yapmaktan çok parçalı puzzle tamamlamaya, eğlenceli, öğretici ya da rahatlatıcı birçok aktiviteyle tanıştık. Japon sanatçı Manami Sasaki ise karantinada tost ekmeklerinden sanat üretmenin peşine düştü ve ortaya bu renkli, yaratıcı, yenilebilir, sanatsal tostlar çıktı.

Sasaki, karantina sürecinde sürekli olarak evde olmanın onu tembelleştirdiğini fark etmesi üzerine kendine bir sabah rutini yaratmak istediğini anlatıyor. Bir gün her sabah yediği ekmekle göz göze gelmiş ve neden olmasın demiş. Ve tost sanatı, her bir ekmek için toplam üç saat harcadığı bir rutine dönüşmüş. Buna, o gün çalışmak istediği konsepte karar verdikten sonra yaptığı alışveriş de dahil. Tabii hangi malzemeyi nasıl kullanacağını bilmekle birlikte ısıya maruz kaldıktan sonra nasıl görüneceğini de düşünerek yapıyor bu alışverişi. Bu yüzden eriyip dağılacak peynir gibi malzemeler yerine, mor lahana, havuç, kivi, maydanoz gibi sebze ve meyvelerin yanı sıra Japonya’ya özgü sayısız sos kullanıyor.

Sasaki’nin tost ekmeği üzerindeki illüstrasyon seçimine gelince: Picasso’dan bir tabloyu da, film afişi, marka logosu ya da dergi kapağını da konu edinebiliyor. Daha da önemlisi, Japon kültürünü tanıtmak adına özellikle 17. ve 18. yüzyılın önde gelen sanatçılarını ya da eserlerini konu alması. Sasaki, Vogue dergisine verdiği röportajında, tost sanatıyla tanınırlığı arttıkça uluslararası bir takipçi kitlesine sahip olduğunu ve bu nedenle Japon kültürünü tanıtmayı misyon edindiğini söylüyor. Bir de tostların sadece göze değil, damağa da hitap ettiğini.