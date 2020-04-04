Yaza kahraman gibi girmek isteyenlere

Yaklaşık 35 senedir hem çocuklar hem de yetişkinler için hayal gücüyle dolu yaratıcı bir dünyanın kapılarını açan Süper Mario, İlkbahar/Yaz 2020 sezonu için Levi’s®’ın koleksiyonuyla dolaplarımıza girmeye hazırlanıyor. Koleksiyon Mario, Luigi, Yoshi, Bowser ve Prenses Peach gibi hayranlarının favorisi olan karakterlere yer veriyor.



Koleksiyonda yer alan diğer parçalar ise Super Mario baskılı bez çantalar, bel çantaları, tamamen Mario desenli bandanalar, cüzdanlar ve yine baskılı denim Trucker ceketler, şortlar ve tulumlar.