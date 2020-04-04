BİST89.5530,05EURO7,301,19USD6,741,88ALTIN350,672,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Yaza kahraman gibi girmek isteyenlere
    ABONE OL
    04.04.2020 - 03:00 |

    Yaza kahraman gibi girmek isteyenlere

    Birçoğumuzun çocukluk kahramanı ikonik video oyunu karakteri Süper Mario, yarattığı etkiyle her daim bir video oyunu kahramanından daha fazlası oldu.

    Yaza kahraman gibi girmek isteyenlere

    Yaklaşık 35 senedir hem çocuklar hem de yetişkinler için hayal gücüyle dolu yaratıcı bir dünyanın kapılarını açan Süper Mario, İlkbahar/Yaz 2020 sezonu için Levi’s®’ın koleksiyonuyla dolaplarımıza girmeye hazırlanıyor. Koleksiyon Mario, Luigi, Yoshi, Bowser ve Prenses Peach gibi hayranlarının favorisi olan karakterlere yer veriyor.

    Koleksiyonda yer alan diğer parçalar ise Super Mario baskılı bez çantalar, bel çantaları, tamamen Mario desenli bandanalar, cüzdanlar ve yine baskılı denim Trucker ceketler, şortlar ve tulumlar.

    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

    Cezayir'den getirilen Türk vatandaşları Tokat'ta yurtlara yerleştirildi

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    Corona virüs sadece akciğerlerde hasar bırakmıyor!

    İllere göre koronavirüs vaka sayısı kaça yüksedli? (3 Nisan) İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

    İllere göre koronavirüs vaka sayısı kaça yüksedli? (3 Nisan) İstanbul, Ankara, İzmir, Konya Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

    Sıradaki Haber