Yelkenler maviliklerde orkideler gibi açacak

Önceki yazımda Çeşme, Kuşadası ve Teos’daki marinalarda alınan Covid-19 önlemlerini paylaşmıştım. Bu hafta Göcek, Didim ve Bodrum’a değineceğim. Çünkü ne olup bittiği doğal olarak merak ediliyor. D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan’dan edindiğim bilgiye göre yurt içinde ve dışında bulunan marinalarında tüm önlemler alındı. Salgın riski ortaya çıkar çıkmaz Covid-19’dan korunma önlemleriyle ilgili bilgi notları ve görseller tekne sorumlularına e-posta ile gönderildi. Ayrıca kolayca görülebilecek şekilde her köşeye asıldı. Bu önlemler kurumun Göcek’teki marinasıyla eş zamanlı olarak Turgutreis, Didim, Dubai, Yunanistan, Karadağ ve Hırvatistan’daki iştiraklerinde de uygulanmaya başlandı. Örneğin çalışanların tümü virüsle mücadele ve koruyucu ekipman kullanımı konusunda eğitildi.

Yemekhanelerde sadece kendi personellerine yönelik paketlenmiş servis yapılmaya başlandı. Göcek başta olmak üzere D-Marin’e ait tüm marinalardaki idari binalar, duşlar, tuvaletler ve diğer ortak kullanım alanları periyodik olarak dezenfekte edilmeye başlandı. Ön bürolarında nakit para alışverişi yapılmadığını da belirten Onur Ugan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tahsilat için kredi kartı, mail order ya da banka havalesi kullanılıyor. Tüm evrak işlemleri mümkün olduğunca elektronik ortamda yapılıyor. Dışarıdan servis gerektiren bakım işleri salgın sonrasına ötelendi. Marina çalışanlarının bir arada bulunmamaları sağlanarak, toplantılar kaldırıldı. Zaruri ofis çalışanlarının aralarında mesafeler oluşturuldu. Marina içi servislerimiz devam ediyor. Ancak arka sıra koltuklar kaldırıldı, yağmur ve soğuğa karşı kullanılan perdeler söküldü. Yurt dışı iştiraklerimizdeki önlemler söz konusu ülkelerin ilan ettikleri kurallara uygun gerçekleştiriliyor.”

Yalıkavak’taki önlemler…

Türkiye’nin turizm merkezi sayılan Bodrum’un gözde yat limanlarından Yalıkavak Marina’da da ciddi önlemler uygulanıyor. Ortak alanlar ve tesisin tamamı profesyonel ekipler tarafından Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine uygun biçimde dezenfekte ediliyor. Örneğin, çekek alanları, halka açık ortamlar, tüm mağazalar, kapalı olmalarına rağmen restoranlar, cafe ve ofisler insan ve çevre dostu dezenfektanlarla güvenli kılınıyor. Hizmetlerini profesyonel kalitelerinden ödün vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Yalıkavak Marina Genel Müdürü Deniz Akaltan şöyle diyor:

“Personelimiz düzenli olarak tüm hijyen ve korunma önlemlerinin artan seviyesi hakkında bilgilendiriliyor. Maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca doktorlarımız marinamızda düzenli sağlık taraması yapıyor. Konuklarımızın ve tekne sahiplerinin kişisel hijyen ve koruma önlemlerini desteklemek için de ortak alanlarda özel dezenfektan dağıtım noktaları oluşturduk.” Sevgili deniz dostları, gelecek yazım 09 Mayıs 2020 Cumartesi günü. Yelkenlerimizin denizlerde mavi orkideler gibi açacağı güzel günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle esen kalın.