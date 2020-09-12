Yün vesikalığınız hazır!

Nilay Emek, reklam ajansında çalışırken katıldığı bir hobi atölyesiyle yaşamına yeniden yön vermiş isimlerden biri. Yedi sene öne tanıştığı “keçe iğneleme” tekniğinin büyüsüne kapılan Emek, şimdi Keçe İnadı adını verdiği markasıyla birbirinden renkli keçe büstleri yapıyor.



Ankara’da yaşayan Emek’in 7 yıl önce çıktığı bu yolculuk, 2016’da kurduğu atölyeyle farklı bir boyuta ulaşmış: “İlk zamanlar hobi olarak başlamıştım ama çalışmalarım ilgi çekip siparişler gelmeye başlayınca daha da ilerletmeye karar verdim. Yurt dışında yapılan çalışmaları inceledim, eğitimler aldım. Ve keçe heykel veya benim tabirimle yün vesikalıklar için siparişler dizilmeye başladı.” Emek, yaptığı tüm figürleri keçe iğneleriyle renkli yünlerden şekillendiriyor. Hiçbir dolgu malzemesi, boya, yapıştırma yok. Yarım büst şeklindeki yün vesikalık adını verdiği figürler, 17-19 santimetre boyunda. Tüm vücut olanlarsa ortalama 35 santimetre. Altında da ahşap bir standı var.













Bir portreye 25 gün ayırıyor

Sadece iğne ve yün iplik kullanarak sabırla işlediği heykelleri ortalama 25 günde tamamlayan Emek, kişiye özel detaylar için çok emek verilmesi gerektiğini söylüyor: “Kafanızı kaldırmadan çalışsanız üç günde de bitebilir belki ama sürekli bakmaktan detayları, kişinin hatlarını, ifadesini artık anlayamaz hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla ben portreleri araya başka sipariş almadan yapıyorum. Bir süre durmam, bakmamam gerekiyor. Ve ayrıca kaidesi, isim yazdırdığım plaka vs. gibi özel yaptırdığım ek işler de vakit alıyor.” Çalışmalarının doğal yünden olduğu için aşırı nemli ve tozlu ortamda durmadığı sürece ömürlük olduğunu da söylüyor Emek.

“Hayalim Atatürk portresi”

Siparişlerin çoğunun da “keçe inadı” adlı Instagram sayfasından ve internet sitesinden geldiğini dile getiren Emek, evlilik yıl dönümü, doğum günleri için çoğunlukla manevi bir hediye arayanların kendisine başvurduğunu söylüyor. En beğenilen çalışmalarının tonton nine-dede figürleri olduğunu söyleyen Emek’in hayali, atölyesinin baş köşesine koyacağı bir Atatürk portresi yapmak: “Tonton nine-dede portrelerini çalışırken ayrı keyif alıyorum. Şu an bir kedi portresi, karikatürize sevimli bir aile panosu ve bir çiftin de yıl dönümü için figürlerini aynı anda ilerletiyorum. Ama hayalim atölyemde baş köşeye koyabileceğim, içime sinen bir Atatürk portresi. Bu zamana kadar halen yapmamış olmamın tek sebebi sürekli sipariş üzerine çalışıp vakit bulamıyor oluşum. Oldu bittiye getirmek istemiyorum.”

Worskhoplar başlıyor

Ankara’da yaklaşık dört yıl önce açtığı atölyede hem kurs vermeye hem workshoplar yapmaya devam eden Emek, pandemi nedeniyle eğitimlere ara vermek zorunda kalsa da yakın bir zamanda online olarak özel veya grup dersleri vermeye devam edeceğini de sözlerine ekliyor: “Bu sonbaharda herkesin her yerden katılabileceği farklı çalışmalarla dolu online keçe workshop programı için kolları sıvadım. Derslerde minik broşlar yapıp en basit haliyle tekniği görebilecekleri gibi, detaylı ve eğlenceli karakterlerin karikatürize portrelerini de gösterip ayrıntısıyla öğreteceğim.”