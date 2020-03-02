02.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
10 bin adım efsanesi... Yürüsen de kilo alıyorsun
ABD’deki Brigham Young Üniversitesi’nden uzmanlar, günümüzde kilo vermek için uygulanan trendlerden biri olan “günde 10 bin adım atma” yönteminin aslında kilo almaya engel olmadığını ortaya çıkardı.
Beslenmeye dikkat
Journal of Obesity adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma için üç ayrı gruba ayrılan 120 öğrenciden 6 ay boyunca haftada 6 gün 10, 12 ve 15 bin adım atmaları istendi. 6 ayın sonunda bütün katılımcılar yürüyüş yapmalarına rağmen ortalama 1.5 kilo aldı. Araştırmanın başındaki Bruce Bailey, 10 bin adımla ancak 500 kalorinin yani büyük boy kızarmış patatesin kalorisinin yakıldığını belirterek “Hareket etmek önemli ancak beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden kilo vermek zor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.