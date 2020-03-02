10 bin adım efsanesi... Yürüsen de kilo alıyorsun

Beslenmeye dikkat

Journal of Obesity adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma için üç ayrı gruba ayrılan 120 öğrenciden 6 ay boyunca haftada 6 gün 10, 12 ve 15 bin adım atmaları istendi. 6 ayın sonunda bütün katılımcılar yürüyüş yapmalarına rağmen ortalama 1.5 kilo aldı. Araştırmanın başındaki Bruce Bailey, 10 bin adımla ancak 500 kalorinin yani büyük boy kızarmış patatesin kalorisinin yakıldığını belirterek “Hareket etmek önemli ancak beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden kilo vermek zor” dedi.