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14.09.2020 - 18:42 | | AA

100 bin dolar ödülle aranıyor!

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polisi ağır yaralayan saldırganın yakalanması için 100 bin dolar ödül kondu.

100 bin dolar ödülle aranıyor!

Şerif Alex Villanueva, Twitterdan yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalanması için halktan yardım istedi ve bunun için 100 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Villanueva, yaralı 2 polisin durumunun da iyiye gittiğini belirterek, "Uzun vadede etkisi ne olur henüz bilmiyoruz ama saldırıdan kurtuldular." ifadesini kullandı.

14 ay önce göreve başladıkları belirtilen 31 ve 24 yaşlarındaki 1'i kadın 2 polis memuru, cumartesi akşamı devriye sırasında araçlarına yaklaşan siyah giyimli biri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya tepki göstererek, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadesini kullanmıştı.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden da saldırıyı "vicdansızlık" olarak niteleyerek, polis memurlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu kaydetmişti.

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