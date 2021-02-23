100 milyon dolarlık ihmal davası

Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamadı. Şimdiye kadar en az 70 kişinin dondurucu soğuk ve yangınlarda öldüğü ifade edildi. Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu. Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşınca yetkililer en az 14.9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Teksas eyaletinin Conroe şehrindeki mobil evde de geçen hafta Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuk donarak hayatını kaybetti. Pineda ailesi, elektrik kesintisi nedeniyle evi ısıtamadıkları için Cristian’ın öldüğünü söylüyor. Aile bu nedenle çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları elektrik şirketlerine “ağır ihmal” suçlamasıyla 100 milyon dolarlık dava açtı. Otopsi uzmanları, Cristian’ın hipotermiden öldüğünü açıkladı. Hipotermide vücut ısısının normalin altına düşmesi ölüme neden oluyor.

‘Sistemi hazırlamadılar’

11 yaşındaki oğlu Cristian’ı yatağında soğuktan donmuş halde ölü bulan annesi Maria Pineda şunları söyledi: “Mobil evimizdeki elektrik kesintisi nedeniyle ısıtma sistemi iki gün çalışmadı. Cristian soğuktan yaşamını yitirdi. Elektrik sağlayan şirketler sistemlerini kışa hazırlamak konusunda yapılan tavsiyeleri görmezden geldi. Kâr etmeyi, kamu yararının önünde gördüler.” Teksas’ta elektrik işletmesini üstlenen ERCOT ile Entergy adlı şirketler, hava durumu tahminlerine vakıf olmalarına rağmen sistemi dondurucu soğuklara hazırlamadıkları için suçlanıyor.

Müzeler çalışanları ısınsın diye açıldı

Teksas’ta elektrik kesintilerinin uzun sürmesi üzerine bazı insanlar araçlarının ısıtıcılarıyla ısınmaya çalışırken bazıları ise çeşitli kurumlara sığındı. Sanat eserlerini korumak için jeneratörlerini devreye sokan müzeler de çalışanlarına ısınmaları için kapılarını açtı. Houston Çağdaş Sanat Müzesi’nin yöneticisi Gary Tinterow, “Şu an müzemizde uyuyan 15 mühendisimiz var. Yiyecek, yatak ve köpek maması stoklarımız bulunuyor” dedi. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Teksas’ta geçen hafta hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düşmesiyle olağanüstü hal ilan edildi. Eyaletin enerji sisteminin çökmesiyle elektrik ve ısınma ihtiyacı karşılanamadı, 4 milyon kişi dondurucu soğukla boğuştu.