20.03.2020 - 07:00 |
1000 dolar alacak
Kovid-19 aşısının ilk kez denendiği kişi olan Jennifer Haller, denek arandığı belirtilen ilanı Facebook’ta bir arkadaşının paylaşımında gördüğünü açıkladı.
Bunu para için yapmadığını belirten Haller, ABD’deki Kaiser Permanente Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşen denemenin karşılığında sadece 1000 dolar (7 bin lira) alacağını söyledi. Haller, “Fiziksel test, kan basıncı testi gibi kriterleri geçince deneye kabul edildim. Anlaşma gereği 45 sayfaya imza atmam gerekti” dedi.