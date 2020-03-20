MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 1000 dolar alacak
ABONE OL
20.03.2020 - 07:00 |

1000 dolar alacak

Kovid-19 aşısının ilk kez denendiği kişi olan Jennifer Haller, denek arandığı belirtilen ilanı Facebook’ta bir arkadaşının paylaşımında gördüğünü açıkladı.

1000 dolar alacak

Bunu para için yapmadığını belirten Haller, ABD’deki Kaiser Permanente Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşen denemenin karşılığında sadece 1000 dolar (7 bin lira) alacağını söyledi. Haller, “Fiziksel test, kan basıncı testi gibi kriterleri geçince deneye kabul edildim. Anlaşma gereği 45 sayfaya imza atmam gerekti” dedi.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

Mübarek Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç nedir, ne anlama gelir?

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber