1000 dolar alacak

Bunu para için yapmadığını belirten Haller, ABD’deki Kaiser Permanente Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşen denemenin karşılığında sadece 1000 dolar (7 bin lira) alacağını söyledi. Haller, “Fiziksel test, kan basıncı testi gibi kriterleri geçince deneye kabul edildim. Anlaşma gereği 45 sayfaya imza atmam gerekti” dedi.