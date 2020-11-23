100'den fazla semptom yaşadı, halüsinasyon gördü!

Uzun süren Kovid-19'un neredeyse 100'den fazla belirtisi var ve Britanyalı bir kadın, her birini deneyimlediğini söylüyor.

53 yaşındaki Georgia Walby, "Literatürdeki neredeyse tüm semptomları yaşadım. Listede 100'den fazla semptom var. Ciltte görülenden gerçekten tuhaf belirtilere kadar… Bir noktada sinir sistemim de altüst oldu" diye konuştu.

"Haziran ortasında çok korkutucu şeyler oldu. Bacaklarımı koordine edemediğim için yürümekte zorlanıyordum, konuşmaya çalıştığımda uzun cümleler kuramıyordum. Halüsinasyon bile gördüm. Yatakta bir gece duvara baktım ve dev bir turuncu örümcek gördüm."

Salgının ilk günlerinde Kovid-19'un iki şekilde seyrettiği düşünülüyordu. İlkinde hastalar, iki haftadan az süren hafif bir hastalık, diğerinde ise şiddetli seyreden ve ölümle sonuçlanabilen ağır bir hastalık geçiriyordu.

Ancak vaka sayısı arttıkça üçüncü bir sınıflandırma ortaya çıktı. Uzun erimli Kovid diye bilinen bu sınıfa girenlerde yorgunluk, nefes darlığı, kas ağrıları, ateş, kalp çarpıntısı ve hatta halüsinasyon gibi semptomlar sürekli tekrarlıyor. Virüsü taşıyanların 20'de birinin böyle uzun süreli etkilere maruz kaldığına inanılıyor.

Bu vakalardan biri olan Walby, Kovid'i uzun süreli geçiren kişilerin katıldığı bir organizasyon kurdu. Birkaç hafta önce Galler bölgesinde kurulan Long Covid Wales isimli kampanya grubunun şimdiden 300 üyesi bulunuyor.

Walesonline'a konuşan Walby, tüm enerjisini tüketen bu hastalığa yeniden yakalanmaktan korktuğu için sosyalleşemediğini ve evden nadiren çıktığını belirtiyor. İlk kez Mart ayında hastalandığını ve testlerinin negatif çıkmasına rağmen Kovid teşhisi konduğunu söyleyen Walby, süreci şu sözlerle anlatıyor:

"Hastaneye gidecek kadar hasta değildim. O zamanlar NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi), TV izleyecek kadar iyi olanların evde kalıp dinlenmesini öneriyordu."

"Ancak Kovid-19'la birlikte zihinsel karışıklıklar da geldi ve TV izleyecek kadar iyi olup olmadığıma bile karar veremedim. Geri dönüp baktığımda aklımın bu kararı verecek kadar sağlıklı olmadığını anlıyorum."

Walby o zamandan beri ara sıra kaybolan ve sonra yeniden ortaya çıkan semptomlarla mücadele ediyor. Aktardığına göre her hafta kendini daha iyi hissettiği bir gün geçiriyor ama sonra semptomlar yeniden ortaya çıkıyor.

"Temelde hala tecritteyim. Günde bir saat kadar dışarı çıkabiliyorum ama bitkin düşüyorum."

Kaynak: Independent Türkçe