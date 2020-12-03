102 yaşında... Bebekken İspanyol gribini, iki kez koronayı yendi!

ABD’de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından iki kez de koronavirüse yakalandı.

Friedman'a pandeminin ilk dalgasında Mart ayında Kovid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman, virüsü yenmesinin ardından taburcu edildi. Yaşlı kadın, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden koronavirüse yakalandı. Friedman, ikinci kez koronavirüse karşı galip gelmeyi başardı.

İSPANYOL SALGININ ORTASINDA DOĞDU

ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki kez hasta olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti.