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08.04.2020 - 14:45 |

107 yaşında corona virüsü yendi!

107 yaşındaki Hollandalı Cornelia Ras dünyada corona virüsü yenen en yaşlı hasta oldu

107 yaşında corona virüsü yendi!

Hollanda'nın Sommelsdijk kasabasında salgınından en çok etkilenen yaşlı bakım merkezlerinden birinde yaşayan Cornelia Ras, corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın bildirdiğine göre Ras, tedavi sonrası hastalığı yenmeyi başardı.

Yeğeni Maaike de Groot, halasının, 41 kişiye corona virüs teşhisi konan ve 10 kişinin de salgın nedeniyle öldüğü CureMare adlı bakım evinde kaldığını belirterek, 107 yaşındaki Ras'ın hayatta kalabileceğini beklemediklerini söyledi.

68 yaşındaki Maaike de Groot, halasının doktorunun kendisini arayarak, Ras'ın iyileştiğini ilettiğini belirtti.

De Groot, hiç evlenmeyen ve 100 yaşına kadar bir çiftlikte yalnız yaşayan halasının hem fiziki hem de zihinsel sağlığının tam olduğunu söyledi.

Cornelia Ras, 17 Mart'ta 107'nci doğum gününü yaşlılar evindeki odasında kutlamıştı.

Kasabanın belediye başkanı, karantinada olduğu için en yaşlı sakinlerini ziyaret edememiş ancak kremalı pasta ve çiçek göndermişti.

Daha önce de İran'ın Kum kentinde dünyanın en yaşlı koronavirüs hastası olduğu belirtilen 106 yaşındaki bir kişinin, hastalığı yenerek iyileştiği açıklanmıştı.

Ünlü oyuncu karantinada 'sinir krizi' geçirdiOyuncu Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. Ünlü yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi.
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