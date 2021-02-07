11 kez dünya turu

Böylece tek başına tekneyle dünyayı turlayan en yaşlı kişi oldu. Sanders, Kasım 2019’da Avustralya’dan teknesiyle denize açıldığında, o sırada henüz salgın olmadığı için turunu 8 ay olarak hesaplamıştı. Ama dünyayı salgın sarınca turunu 15 ayda tamamlayabildi. Çünkü güzergâhındaki ülkelerin uyguladığı karantina nedeniyle bazı limanlarda mahsur kaldı. Sanders’in yelkencilikte 12 dünya rekoru var.