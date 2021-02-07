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07.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

11 kez dünya turu

Dünyayı yelkenli tekneyle 11 kez dolaşan Avustralyalı denizci Jon Sanders (81) plastik kirliliğine tepki için çıktığı deniz yolculuğunu da bu hafta tamamladı.

11 kez dünya turu

Böylece tek başına tekneyle dünyayı turlayan en yaşlı kişi oldu. Sanders, Kasım 2019’da Avustralya’dan teknesiyle denize açıldığında, o sırada henüz salgın olmadığı için turunu 8 ay olarak hesaplamıştı. Ama dünyayı salgın sarınca turunu 15 ayda tamamlayabildi. Çünkü güzergâhındaki ülkelerin uyguladığı karantina nedeniyle bazı limanlarda mahsur kaldı. Sanders’in yelkencilikte 12 dünya rekoru var.

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