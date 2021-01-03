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03.01.2021 - 17:44 | | DHA

12 kardeş yaşlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 12 kardeş, yaşlarının toplamı 1042 yıl olunca Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. D’Cruz ailesinde en küçük kardeşin yaşının 75, en yaşlısının ise 97 olduğu belirtildi.

12 kardeş yaşlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Pakistan'da aynı ebeveynlerden doğan 12 kardeşin yaşlarının toplamı 1042 yıl 315 gün olarak belirlendi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren kardeşlerin Kanada, Londra, İsviçre ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşadıkları ifade edildi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan tedbirlere uyan halka teşekkürSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.
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