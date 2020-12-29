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HaberlerDünya Haberleri 12 saat sürdü... Baba oğulun hayatını kurtardılar!
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29.12.2020 - 11:54 | | İHA

12 saat sürdü... Baba oğulun hayatını kurtardılar!

Avustralya’da bir baba ve 10 yaşındaki oğlu, araçlarının çamura saplanmasının ardından araçta mahsur kaldıkları 3 arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından başlatılan operasyonla kurtarıldı.

12 saat sürdü... Baba oğulun hayatını kurtardılar!

Avustralya’nın Queensland eyaletinde baba ve 10 yaşındaki oğlu, üç av arkadaşının 12 saatlik yürüyüşünün ardından kurtarıldı. Araçlarının çamura saplanmasının ardından 5 kişi geceyi araçta geçirirken ekipten 3 kişi en yakın kasabaya doğru yürüyüşe geçti. 3 kişinin karakola ulaşmasının ardından kurtarma operasyonu başlatıldı. Helikopter ile gerçekleştirilen arama sonucu baba ve oğulun bulunduğu yer tespit edildi. Aracın üzerinde kurtarılmayı bekleyen baba ve 10 yaşındaki oğlu, uzun uğraşlar sonucu başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Kurtarılan 5 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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