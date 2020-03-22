MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 1381 kişi hayatını kaybetti! İspanya Başbakanı Sanchez'den şok corona virüs açıklaması
ABONE OL
22.03.2020 - 11:16 | | DHA

1381 kişi hayatını kaybetti! İspanya Başbakanı Sanchez'den şok corona virüs açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin corona virüsten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

1381 kişi hayatını kaybetti! İspanya Başbakanı Sanchez'den şok corona virüs açıklaması

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. Sanchez ayrıca hükümetin corona virüsle mücadelede ne gerekiyorsa yapacağına dair söz verdi.

Geçen hafta OHAL ilan eden ülkede virüs nedeniyle 1,381 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 25 bin 496’ya ulaştığı bildirildi.

1381 kişi hayatını kaybetti İspanya Başbakanı Sanchezden şok corona virüs açıklaması

Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyorBal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise corona virüs nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği nedir?

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber