14.7 milyon dolarlık ‘saray yavrusu’

Çiftin 9 yatak odası ile 16 banyoya sahip lüks evi, 14.7 milyon dolara satın aldığı belirtildi. 5.4 dönümlük arazide yer alan mülkte, tenis kortu, spor salonu, sinema odası ve oyun odası da bulunuyor. Çiftin evi, Meghan’ın annesinin evine 1.5 saatlik mesafede bulunuyor.