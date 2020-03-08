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08.03.2020 - 23:01 | | İHA

140 yılın en sıcak günü! Bugüne kadar hiç rastlanmadı...

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi, Moskova’nın 140 yıldır 8 Mart’ta kaydedilen en yüksek sıcaklığının bugün yaşandığını açıkladı.

140 yılın en sıcak günü! Bugüne kadar hiç rastlanmadı...

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand tarafından yapılan açıklamada, bu kış döneminde Moskova’ya hiç kar yağmadığı ve hava sıcaklıklarının normallerin üzerinde seyrettiği belirtildi.

Açıklamada 8 Mart tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklığın bugün yaşandığı söylendi. Vilfand, 140 yıldır Rusya’da hava ölçümlerinin yapıldığını söyleyerek bugüne kadar hiçbir 8 Mart’ta hava sıcaklığının 8 buçuk derecede izlenilmediğini ifade etti.

Vilfand, “1879 yılından beri Moskova’da 8 Mart tarihinde en yüksek sıcaklık 8.3 derece ile 2014 yılında yaşandı. Bu yıl gece sıcaklıkları 5-6 derece arttı. Günün en yüksek sıcaklığı ise 8 buçuk derece oldu. Buna bağlı olarak yağmur yağışları azaldı. Önümüzdeki 6 gün boyunca hava sıcaklıklarının 8 ile 10 derece olmasını bekliyoruz. Aralıklarla hafif yağmur geçişleri olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
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