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11.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

15 milyon dolar kargodan çalındı

Şili’nin başkenti Santiago’daki Arturo Merino Benitez Havalimanı’nın kargo bölümünden 15 milyon dolar (91 milyon TL) çalındı.

15 milyon dolar kargodan çalındı

7 kişi olduğu düşünülen bir grup silahlı soyguncunun, kargocu kılığında girdiği havalimanının depo kısmında bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 15 milyon dolar değerindeki parayı çaldığı belirtildi. 2 güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra kaçan soyguncuların arandığı açıklandı. Öte yandan polisler film gibi hırsızlık olayını “yüzyılın soygunu” olarak tanımladı. 

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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