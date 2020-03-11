15 milyon dolar kargodan çalındı

7 kişi olduğu düşünülen bir grup silahlı soyguncunun, kargocu kılığında girdiği havalimanının depo kısmında bankalara dağıtılmak üzere yurt dışından getirilen ve zırhlı araçla taşınacak 15 milyon dolar değerindeki parayı çaldığı belirtildi. 2 güvenlik görevlisini yaraladıktan sonra kaçan soyguncuların arandığı açıklandı. Öte yandan polisler film gibi hırsızlık olayını “yüzyılın soygunu” olarak tanımladı.