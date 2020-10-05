159 yıllık tartışmada son perde!

1861’de bulunan bu tüy fosilinin hangi dinozor türüne ait olduğu bilim camiasında yüzyıldan fazla süredir tartışılıyor. Yeni araştırmaysa tüyün, Archaeopteryx türündeki dinozora ait olduğunu ileri sürüyor.

Dinozorların, Almanya’nın Bavyera eyaletinde dolaştığını da ortaya koyan yaklaşık 150 milyon yıllık tüy, kireçtaşına gömülü halde bulunmuştu. 1861’de paleontologlar tüyü kazıyıp çıkarmıştı.

Paleontologların çoğu, tüyün Archaeopteryx’e ait olduğunu düşünüyor. Söz konusu tür, tüylü kanatları ve keskin dişleriyle hem kuşların hem de uçmayan dinozorların özelliklerine sahip. Bu yüzden Archaeopteryx, iki grup arasındaki evrimsel geçişin habercisi olma özelliğini taşıyor.

Ancak, bulunan ilk tüy fosili, herhangi bir iskelete bağlı keşfedilmedi. Bu yüzden bilim insanları, tüyün hangi dinozora ait olduğunda hemfikir değil. Yeni araştırmaysa tüyün Archaeopteryx’e ait olduğunu söyleyen paleontologları destekler nitelikte.

Çalışmada imzası bulunan, Güney Florida Üniversitesi’nden paleontolog Ryan Carner tartışmaya dair şu ifadeleri kullandı: "Tüy bulunduğu zaman bile şu tartışma vardı: Bu izole tüy Archaeopteryx’in iskelet örnekleriyle aynı hayvana mı ait?"

Dr. Carney ve ekibinin Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışması, söz konusu tüyü, Arkeopteryx fosillerinde bulunan diğer tüy kalıntılarıyla karşılaştırdı. Bunun sonucunda araştırmacılar, tüyün Archaeopteryx’e ait olduğunu söyleyerek tartışmanın son bulduğunu iddia etti.

Öte yandan 2019’daki bir makalede, tüyün başka bir kanatlı dinozor türüne ait olabileceği iddia edilmişti. Ve bu hipotez de birçok bilim insanı tarafından eleştirilmişti.

2019’daki çalışmaya karşı çıkan Dr. Carney ve ekibi, tüy fosilinin, Archaeopteryx’in fosillerine bağlı diğer tüylerin anatomisiyle eşleşeceğini düşündü ve bu yüzden tüyün şekline odaklandı.

Ekip, bu tüyün ve diğer fosil örneklerinin benzer genişliğe, uzunluğa ve eğriliğe sahip olduğunu bildirdi. 1861 tarihli tüyün taslağının örneğini aldıktan sonra diğer fosil kalıntılarının üzerine yerleştiren araştırmacılar, tüyün, kanadın üstüne tamamıyla oturduğunu gördü.

Araştırma ayrıca, tüyün, Almanya’nın Solnhofen bölgesinin yakınlarında ortaya çıkarılan 4 Archaeopteryx örneğiyle aynı fosil bölgesinden geldiğine işaret etti.

Çalışmaya dahil olmayan ve Archaeopteryxler hakkında bir kitap yazan palentolog Peter Wellnhofer, çalışmayı şöyle yorumladı: "Farklı yaklaşımları dışlamadılar. Yine de kendi görüşlerini yeni ve ikna edici argümanlar üzerine kurdular."

Kaynak: Independent Türkçe