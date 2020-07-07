17 kişilik aile topluca koronavirüse yakalandı!

Hindistan'da 17 kişilik Garg ailesinin yaşadıkları koronavirüsün nasıl deneyimlendiğine dair epey iyi bir örnek sunuyor.

The Washington Post'un haberine göre, Mukul Garg, ailesinden bir kişinin koronavirüse yakalanmasının ardından bunun yalnızca başlangıç olduğunu biliyordu.

Garg ailesi ülke genelinde ilan edilen tecrit uygulamaları sırasında haftalarca bir arada yaşayarak birlikte yemek yedi, oyunlar oynadı. 17 kişilik ailenin en küçük üyesi 3 yaşındayken, en yaşlısı da 90’ında.

33 yaşındaki Mukul, basit ama yıkıcı soruyla karşı karşıyaydı: Acaba kaç kişiyi kaybedeceklerdi? "Hepimizin testinin pozitif çıkacağını biliyorduk. Birisinin kurban edileceğinden emindik."

Garg ailesinin pandemiyle savaşı Hindistan’da giderek daha sık görülen hikayelerden biri. Hindistan, tüm dünyada koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülkeler arasından üçüncü sıraya yükseldi ve ülkede hastanelerin bir çoğu hasta kabul edemeyecek noktaya geldi.

Şu ana kadar 650 binden fazla vaka tespit edildi ve 19 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Hindistan’da bir ailenin birçok neslinin tek bir çatı altında yaşaması hayli yaygın bir alışkanlık ve bu alışkanlık kimi kesimler tarafından kültürel bir gurur kaynağı olarak da görülüyor.

Hükümet verileri hane halklarının yüzde 42’sinin “çekirdek aile” olmadığına işaret ediyor. Böylesi bir yaşam biçimi yaşlı ve savunmasız aile üyelerini virüse maruz kalmaktan korumak isteyen genç insanlar için hayli zorlu koşullar yaratıyor.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısı 60 yaşın üzerinde kişiler.

Yalnızca birkaç gün içinde Garg ailesinin 11 üyesinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunlar arasında Mukul’un 90 yaşındaki yatalak dedesi, 87 yaşındaki büyükannesi, diyabet ve tansiyon hastası 62 yaşındaki babası ve aynı hastalıklardan mustarip amcası da bulunuyordu.

Garg ailesinin hikayesi virüsün öngörülemezliğine dair epey canlı bir tablo sunuyor. Ailede bazıları belirtileri ciddi biçimde gösterirken bazıları da göstermiyordu. Bilim insanları daha önce kişileri hastalığa karşı duyarlı hale getiren faktörlerin çeşitli olabileceğini belirtmişti. Bunlar arasında kan türünü de içeren genetik faktörler yer alıyor.

Garg ailesi için bir arada yaşamak virüse karşı ailenin savunmasızlığını artırsa da güçlü olmalarını da sağlıyor.

Üç erkek kardeş ve aileleri uzun süredir bir arada yaşıyor. Geçen 9 yılda kardeşlerden her biri Delhi’nin kuzeybatısındaki binada bir dairede yaşamaya başladı.

Normal şartlar altında her aile iş, çocuk, arkadaşlar gibi faktörlere bağlı şekillenen rutinlerle meşgul oluyor. Tecrit ilan edildikten sonra Garglar sürekli bir araya gelerek birlikte yemek yemeye ve oyun oynamaya başladı.

Ailenin tüm üyeleri virüse karşı önlem alma konusunda son derece dikkatli davranıyordu. Diğerleri evde kalırken yalnızca bir kişi erzak alışverişine çıkıyordu. Alışverişi yapan kişiyi temizleme konusunda kendi aralarında bir ritüel de geliştirdiler. Dışarı çıkan kişinin görünen vücut bölümlerinin tamamını dezenfektanla temizliyorlardı.

Nisan’da Mukul’un amcası vücudunun kırgın olduğunu hissetmeye başladı. Aile ilk başta bunun sıradan bir grip olduğunu düşündü. Birkaç gün sonra halaları da hastalandı. Ardından ailenin en yaşlı üyeleri de belirtileri göstermeye başladı.

Mukul, “Çok dikkatli davrandığımız için virüsün bize bulaşmayacağını düşünüyorduk. Fakat bir kez bulaştığında teker teker hepimizin ateşi çıktı” ifadelerini kullandı.

Mukul ailesinin koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadığı deneyimleri blogunda yayımladı ve bu 400 binden fazla kez okundu. Doktor olan Mukul, ailesinin tedavi sürecinde çok fazla zorluklar yaşadıklarını ve pek çok kez endişeye düştüklerini belirtiyor.

Ailenin bazı üyelerine aylarca kendi odalarından çıkmayarak gönüllü tecrit uygularken bir kısmı da hastanede yoğun bakımda tedavi gördü.

Ailenin tümünün koronavirüs testleri nihayet Haziran’da negatif çıktığında yeniden bir araya gelerek birlikte vakit geçirmeye başladılar.

Ailede virüsü ilk kimin kaptığıysa belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Independent Türkçe