18.8 milyon $ kurban tazminatı

ABD’de New York Başsavcılığı, cinsel saldırı suçundan 23 yıl hapis cezası alan film yapımcısı Harvey Weinstein’den şikayetçi bazı kadınlar için 18.8 milyon dolarlık anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Weinstein’in şirketinde çalışırken cinsel taciz ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğradıkları belirlenen kadınlara bir ‘fon’dan 18.8 milyon dolar ‘kurban tazminatı’ ödenecek. Anlaşma kapsamında söz konusu kadınların şirketle yaptığı “gizlilik anlaşmasının” da kaldırıldığı, tacize uğrayanların konuşmakta özgür olduğu belirtildi. 100’den fazla kadına tacizde bulunan cezaevindeki Weinstein’dan şikayetçi olanlardan bazılarının avukatları, anlaşmanın davadaki tüm kadınları kapsamamasının “adaletsiz” olduğunu savundu.