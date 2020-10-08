2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor

Pakistan'da yaşayan 21 yaşındaki Mudassir Gujjar adlı genç, çok küçük yaşlarda dahi yaşıtlarından bir hayli uzundu. İlkokul yıllardında yaşıtlarından çokça uzun olan genç, şimdilerde boyunun verdiği avantajlardan faydalanıyor.

Gujjar, 2.28 cm boyuyla alay edilen kriket oyuncusu olmak için özel eğitim alıyor. Gujjar'ın Pakistan’ın yerel kriket takımı Lahor Qalandars seçimlerini kazandığı belirtildi. Gujjar'ın hedefinin Pakistan'ı kriket alanında uluslararası arenada temsil etmek olduğu kaydedildi.