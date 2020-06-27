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27.06.2020 - 07:00 |

‘2. dalga’ endişesi tuvalet kağıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’da yeni koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından halkın bir kez daha marketlere akın etmesi üzerine tuvalet kãğıdı satışlarına sınırlama getirildi.

‘2. dalga’ endişesi tuvalet kağıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’nın ikinci büyük şehri olan Melbourne’de bir günde 30 yeni koronavirüs vakası daha saptanmasının ardından endişelenen halk, ‘ikinci dalga’ korkusuyla marketlere akın etti. Halkın paket paket tuvalet kâğıdı stoklamaya başlaması üzerine ülke çapında satışlara kota getirildi.

Ülkenin en büyük iki büyük market zinciri olan Woolworths ve Coles, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu satışlarına sınır getirdiklerini duyurdu. Yetkililer, fazla satışı engellemenin yanı sıra marketlerde oluşacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak yığılmaları da önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Avustralyalılara ‘sakinleşme’ çağrısı yapan Başbakan Scott Morrison ise, “Buna son verin, bu çok saçma” dedi. 25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya’da salgın nedeniyle 104 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayıları da 7 bin 500 ile sınırlı kaldı. Ülkenin pek çok bölgesinin virüsten temizlendiğine inanılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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