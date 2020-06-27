‘2. dalga’ endişesi tuvalet kağıdı yağmasına yol açtı

Avustralya’nın ikinci büyük şehri olan Melbourne’de bir günde 30 yeni koronavirüs vakası daha saptanmasının ardından endişelenen halk, ‘ikinci dalga’ korkusuyla marketlere akın etti. Halkın paket paket tuvalet kâğıdı stoklamaya başlaması üzerine ülke çapında satışlara kota getirildi.



Ülkenin en büyük iki büyük market zinciri olan Woolworths ve Coles, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu satışlarına sınır getirdiklerini duyurdu. Yetkililer, fazla satışı engellemenin yanı sıra marketlerde oluşacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak yığılmaları da önlemeye çalıştıklarını belirtti.



Avustralyalılara ‘sakinleşme’ çağrısı yapan Başbakan Scott Morrison ise, “Buna son verin, bu çok saçma” dedi. 25 milyon nüfusa sahip olan Avustralya’da salgın nedeniyle 104 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayıları da 7 bin 500 ile sınırlı kaldı. Ülkenin pek çok bölgesinin virüsten temizlendiğine inanılıyor.