20 milyon dolarlık mücadele

Dünyaca ünlü rock grubu Genesis’in vokalisti ve bateristi Phil Collins (69) ile Orianne Cevey (48), 1994 ile 2008 yılları arasında evli kalmıştı. İki çocuk sahibi çift 2008’de boşanırken, Phil Collins, Orianne Cevey’e 46.68 milyon dolar tazminat ödemişti. Bu rakam, o dönem Collins’in ülkesi İngiltere’de en yüksek boşanma tazminatıydı. Daha sonra barışıp tekrar birlikte yaşamaya başlayan eski çift, Orianne Cevey’in geçtiğimiz ağustos ayında ABD’de müzisyen Thomas Bates (30) ile gizlice evlenmesiyle yine ayrıldı.



“İş gezisine gidiyorum” diyerek Las Vegas’a gidip Bates ile evlenen Cevey, yeni eşiyle, Collins’in ABD, Miami’deki 40 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başladı. Eski eşinin evlendiğini bulunduğu İsviçre’de medyadan öğrenen Collins ise 15 milyon dolarlık eşyasının da bulunduğu malikanesini geri istiyor. İsteğinin Cevey tarafından reddedilmesi üzerine dava açan Collins, “Malikane benim” diyor. Cevey ise Collins’in malikanenin yarısını kendisine vadettiğini söyleyerek evin değerinin yarısı olan 20 milyon dolar istiyor. Albümleri 150 milyon satan, serveti 260 milyon dolar olan Phil Collins dava sonucunu bekliyor.