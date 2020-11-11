MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 2020’ye damga vuran kelime: ‘karantina’
ABONE OL
11.11.2020 - 07:00 |

2020’ye damga vuran kelime: ‘karantina’

Çevrimiçi İngilizce sözlük olan Collins Dictionary, “karantina” anlamına gelen “lockdown” sözcüğünü 2020’nin kelimesi olarak seçti.

2020’ye damga vuran kelime: ‘karantina’

Collins Dictionary’nin internet sitesinde bir önceki yıl 4 bin kez karantina kelimesi aranırken, bu yıl bu sayı 250 bini geçti. 10 maddelik “yılın kelimeleri” listesinde karantinanın dışında sağlık çalışanları, market çalışanları ve polis gibi meslek grupları için kullanılan “kilit işçi”, “kendi kendine tecrit”, “sosyal mesafe” ve “koronavirüs” kelimeleri yer aldı.

Milliyet'te Gündem (11 Kasım 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle intihara kalkıştı

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Uzayda yaşamın izlerini Kacar’ın ekibi sürecek

Uzayda yaşamın izlerini Kacar’ın ekibi sürecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet