2020’ye damga vuran kelime: ‘karantina’

Collins Dictionary’nin internet sitesinde bir önceki yıl 4 bin kez karantina kelimesi aranırken, bu yıl bu sayı 250 bini geçti. 10 maddelik “yılın kelimeleri” listesinde karantinanın dışında sağlık çalışanları, market çalışanları ve polis gibi meslek grupları için kullanılan “kilit işçi”, “kendi kendine tecrit”, “sosyal mesafe” ve “koronavirüs” kelimeleri yer aldı.