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16.11.2020 - 07:00 |

‘2021, 2020’den kötü olacak’

Bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, umutsuz konuştu.

‘2021, 2020’den kötü olacak’

Associated Press röportajında Beasley, “2020 çok kötü geçti, 2021’de hepsi geçecek” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi ve “2021, 2020’den kötü olacak” dedi. Beasley, “Nobel Barış Ödülü, bizim yaptığımız işi gözler önüne sererken aynı zamanda dünya liderlerine gelecek yılın daha da kötü bir hal alacağını hatırlattı. Milyarlarca dolarımız olmadan, 2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” uyarısında bulundu. Beasley, gelecek yıl durumun çok daha kötü olacağını dile getirerek, özellikle Afrika ve Güney Amerika’da açlık ve kıtlıkla karşılaşılacağını vurguladı.

 

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
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