2021 sonunda normalleşiriz

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Fauci, “Kovid’den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021’e çok yakın olacak; hatta belki 2021’in sonuna doğru” açıklamasını yaptı.

Kovid-19 aşısının bulunması durumda bile dağıtımı ve tüm dünyaya ulaşması konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini ifade eden Fauci, defalarca test edilen aşılardan en az birinin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum izni almasının mümkün olduğunu ancak aşının herkes tarafından hemen kullanılamayacağını aktardı.

Grip uyarısı

Dr. Anthony Fauci, yaklaşan grip mevsimiyle ilgili de uyarılarda bulundu. Fauci grip hastalığının koronavirüs salgınında ciddeye alınmayacak olmasından korktuğunu belirtirken bunun çok büyük bir hata olduğunu ve özellikle Kovid-19 döneminde gribi çok ciddiye almak gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Yalçın: Aşıların 3’üncü faz çalışmasında yer alabiliriz

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yurt dışında geliştirilen koronavirüs aşısının bir ve ikinci faz çalışmalarının tamamlandığını, 3’üncü faz çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin de yer alabileceğini söyledi. Şu anda dünyada 142 merkezde değişik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu:

“Bu çalışmalarda ilk iki faz yapıldı. Yani laboratuvar deneyleri ve hayvan deneyleri tamamlandı. Faz üç aşamasına gelindi. İnsanlar üzerinde plasebo kontrollü çalışmalar gerçekleştirilecek. Muhtemelen bunların çok merkezli gerçekleştirilmesi durumu var. Merkezimiz de aşı çalışmaları içinde yer alabilecek bir merkez olabilir. Birkaç aşı, örneğin kızamık ya da başka virüslerden çalışılan değişik aşılar üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bunlar da muhtemelen tek ya da ikinci bir doz olabilir. Önümüzdeki kasım, aralık ayından itibaren aşıların insanlar üzerindeki etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu insanlar aşılar yapıldıktan sonra 1-2 yıl değerlendirilip takip edilecek. Böylece aşının etkinliği konusunda, antikor düzeylerinin ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olunacak.”

Prof. Dr. Yalçın, “Benim bildiğim kadarıyla ilk verilerde, mesela bir aşı grubu çalışması içersinde yer alma şansımız olabilir” dedi.

‘Altı ay daha dişinizi sıkın’

Yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü Avrupa ülkesi olan İtalya’da pandeminin başlangıcından bu yana 287 bin 753 kişiye virüs bulaştı, 35 bin 610 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 pandemisinin kış sonunda geride kalabileceğini söyledi. “6 ay daha dişimizi sıkmamız, kurallara uyarak maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya devam etmek gerekiyor” diyen Speranza, “Işık göründü” ifadesi kullandı. Fransa da günlük vaka sayısı artışının devam eden Avrupa ülkelerinin başında gelıyor. Fransa’da virüs bulaşan kişi sayısı 12 Eylül verilerine göre, 24 saatte 10 bin 561 artışla 373 bin 911’e yükseldi. Bu rakamla salgının başlangıcından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Can kaybının 30 bin 910’a ulaştığı ülkede, 5230 kişinin tedavisi sürüyor.

İngilizler yasak öncesi ‘partiledi’

İngiltere’de son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışın ardından bazı yeni önlemler alındı. Yeni önlemler kapsamında bugünden itibaren bazı istisnalar hariç kamuya açık alanlarda 6 kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı. Önlemlerin artırılması öncesi son hafta sonunu fırsat bilen bir çok İngiliz, Londra sokaklarını doldurdu. Ne sosyal mesafe ne maske, virüs hiç yokmuş gibi eğlenen İngilizler eğlenceyi sokak partisini çevirdi. Uzmanlar ise İngiltere’nin salgının kontrolünü kaybetmek üzere olduğunu ifade ediyor.

10 bin sterlin ceza

İngiltere’nin Lenton kentinde, korona virüsü kısıtlamalarını ihlal ederek evinde 50 kişilik parti veren 19 yaşındaki bir gence 10 bin sterlin (yaklaşık 95 bin 600 TL) para cezası kesildi. Nottingham Üniversitesi’nin yakınlarında, öğrencilerin yaşadığı bir bölgede düzenlenen partiyi komşuların ihbar ettiği belirtildi. Nottinghamshire polisinden yapılan açıklamada, “Hepimizin, hâlâ küresel bir pandeminin ortasında bulunduğumuzu hatırlamamız ve yaptıklarımızın sorumluluğunu almamız gerekiyor. Bu parti, ev sahibinin kimseyi umursamayarak kuralları ihlal ettiğinin açık bir örneği. Biz de bunun sonucunda, elimizdeki tüm yetkiyi kullandık” dendi.İngiltere’de salgın nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde, şu an 30’dan fazla kişinin bir araya geldiği hallerde 10 bin sterline kadar ceza kesilebiliyor.