MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 2070’te sıcaklık kavuracak
ABONE OL
06.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

2070’te sıcaklık kavuracak

Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle başa çıkılmazsa dünya genelinde milyarlarca insan, 2070 yılına kadar ‘neredeyse yaşanmaz koşullar’ altında yaşayabilir.

2070’te sıcaklık kavuracak

Karbon emisyonlarının aşırı seviyelere çıktığı bir model kullanılarak yapılan bir çalışmada emisyonlar kesilmezse dünya genelindeki sıcaklıkların 15 dereceye kadar artabileceği bulundu. Araştırmacılar, yaklaşık 3.5 milyar insanın ‘insan hayatının gelişmesi için uygun görülen koşullardan daha sıcak’ iklim koşullarında yaşayacağını tahmin ediyor. Araştırmanın yazarlarından Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’nden Marten Scheffer, “Gezegenin büyük bir kısmı insanların zar zor hayatta kalabilecek seviyelere kadar ısınacak ve tekrar soğumayacak” dedi. Öte yandan, bu sıcaklık sadece yıkıcı etkilere sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumları yeni pandemikler gibi gelecekteki krizlerle daha az başa çıkabilecek bir krize sürükleyecek.

Sokak ortasında silahlı saldırıAdana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronada acı biber etkisi

Koronada acı biber etkisi

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

1071 rakımlı tepe için mücadelelerin tarihi

Sıradaki Haber