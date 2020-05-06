2070’te sıcaklık kavuracak

Karbon emisyonlarının aşırı seviyelere çıktığı bir model kullanılarak yapılan bir çalışmada emisyonlar kesilmezse dünya genelindeki sıcaklıkların 15 dereceye kadar artabileceği bulundu. Araştırmacılar, yaklaşık 3.5 milyar insanın ‘insan hayatının gelişmesi için uygun görülen koşullardan daha sıcak’ iklim koşullarında yaşayacağını tahmin ediyor. Araştırmanın yazarlarından Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi’nden Marten Scheffer, “Gezegenin büyük bir kısmı insanların zar zor hayatta kalabilecek seviyelere kadar ısınacak ve tekrar soğumayacak” dedi. Öte yandan, bu sıcaklık sadece yıkıcı etkilere sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda toplumları yeni pandemikler gibi gelecekteki krizlerle daha az başa çıkabilecek bir krize sürükleyecek.



