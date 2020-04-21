212 Nerenin Telefon Kodu? +212 Hangi Ülkeye Ait?

Neredeyse herkesin bildiği gibi, şehirlerin kendilerine özel il kodları bulunmaktadır. Fakat İstanbul’da durum biraz daha farklı olmaktadır. Çünkü İstanbul’da Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için kullanılmak üzere iki adet il numarası bulunmaktadır. Bunlardan, 216 il kodu İstanbul Anadolu Yakası il kodudur.



212 Nerenin Telefon Kodudur?



Telefon kodu 212, İstanbul ilinin Avrupa Yakası’na aittir. Eğer ki kişi başında +90 212 ya da 0 212 numaraları olan bir telefon tarafından aranıyor ise, İstanbul şehrinin Avrupa Yakası’ndan arandığı bilinmelidir. Avrupa Yakası’nın telefon kodu 212’yi kullanan ilçeleri ise şu şekildedir: Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beşiktaş, Büyükçekmece, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Silivri, Sarıyer, Sultangazi, Zeytinburnu ve Şişli.



+212 Hangi Ülkeye Aittir?



+212 Fas telefon kodudur. Fas, konum olarak Kuzey Afrika' da bulunmaktadır.