219 kişi çıplak kaçtı!

Afrika ülkesi Uganda'nın kuzeydoğusuda yer alan Mount Moroto bölgesindeki bir cezaevinde her şey normal görünüyordu.

Ancak toplu halde isyan eden mahkumlar, kısa sürede gardiyanları etkisiz hale getirdi ve silahlarını aldı.

Ardından cezaevi üniformalarını çıkaran mahkumlar, çıplak halde firar etti.





Ugandalı yetkililer, firar eden mahkumların birçoğunun ağır suçlardan ceza aldığını ve kıyafet bulmak için bölge sakinlerinin evlerine baskın yapabileceğini söylüyor.

Yerel medya, ordu birliklerinin dağlık alanda çıplak firarileri aradığını bildiriyor. Şimdiye kadar iki mahkum yakalandı, ikisi ise öldürüldü.