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17.09.2020 - 10:01 | | milliyet.com.tr

219 kişi çıplak kaçtı!

Uganda'da bir cezaevinde başlayan isyan, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir firara dönüştü. Gardiyanların silahlarını alan mahkumlar, çıplak halde dağlık alana dağıldı.

219 kişi çıplak kaçtı!

Afrika ülkesi Uganda'nın kuzeydoğusuda yer alan Mount Moroto bölgesindeki bir cezaevinde her şey normal görünüyordu.

Ancak toplu halde isyan eden mahkumlar, kısa sürede gardiyanları etkisiz hale getirdi ve silahlarını aldı.

Ardından cezaevi üniformalarını çıkaran mahkumlar, çıplak halde firar etti.

219 kişi çıplak kaçtı


Ugandalı yetkililer, firar eden mahkumların birçoğunun ağır suçlardan ceza aldığını ve kıyafet bulmak için bölge sakinlerinin evlerine baskın yapabileceğini söylüyor.

Yerel medya, ordu birliklerinin dağlık alanda çıplak firarileri aradığını bildiriyor. Şimdiye kadar iki mahkum yakalandı, ikisi ise öldürüldü.

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