‘235 milyon yardıma muhtaç’

Milyonlarca kişinin, beslenme, barınma ve kıyafet gibi en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğuna dikkat çeken BM Genel Skreteri Antonio Guterres, bir yıl içinde yardıma muhtaç hale gelen kişilerin sayısında yüzde 40’lık artış yaşandığını ve dünya çapında 235 milyon kişinin gelecek yıl bu yardımlara bağımlı olduğunu belirtti. Bu sayının 2019’da 168 milyon ve 2018’de ise 146 milyon olduğuna dikkat çekildi. Guterres, uluslararası topluma çağrı yaparak söz konusu yardıma muhtaç kişilerin “en karanlık zamanında” onlarla dayanışma gösterilmesini istedi. Guterres, acil yardımlara ihtiyac duyan milyonlarca kişi için gelecek yıl 29 milyar euro (35 milyar dolar) maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. BM Acil Yardım Bürosu sözcüsü Jens Laerke, “2021 yılında yardıma muhtaç daha fazla kişi bulunuyor ama bu durum 2020’deki yardımın aynısına ihtiyaç duydukları anlamına gelmiyor” dedi.