24 saat içinde 46 can aldı

Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkıp dünya çapında salgına dönüşen yeni koronovirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, bu ülkede koronavirüsten ölenler ve etkilenenler ile ilgili son rakamlar şöyle:

Yeni koronovirüs nedeniyle can kaybı 259’a yükseldi.

Sadece 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 102 yeni virüs vakası tespit edildi. Şüpheli vakası bir günde 5 bin 19 arttı.

Ülke genelinde etkisini artıran koronovirüsten etkilenenlerin sayısı 11 bin 791’e yükseldi. Bunlardan 1795’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Koronavirüsün bulaştığından şüphe edilenlerin sayısı 17 bin 988’e ulaştı. Virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’i buldu.



Çin genelinde iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı da 243 oldu.









En çok Hubey’de

Koronavirüs vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.

Ölümlerin çoğu salgının merkez üssü olan Vuhan’ın bulunduğu Hubey eyaletinde gerçekleşti. Çin genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.









Virüsün görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.









ABD’de acil durum



ABD, dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ‘acil durum’ ilan etti.



Son iki hafta içinde Çin’i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getirildi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, koronavirüs taşıma riski bulunan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığı açıklamasını yaptı.

Son 14 gün içinde Çin’e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını belirten Azar, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydetti.

ABD, aralarında Nijerya, Eritre, Sudan, Tanzanya, Kırgızistan ve Myanmar’ın bulunduğu 6 ülkenin vatandaşlarına daha seyahat sınırlaması getirdi. Bu ülkelerin vatandaşları belli vizeleri alamayacak.

Öte yandan Irak’ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin’den gelenlerin girişine kapatıldı.

‘X kromozomu daha dayanıklı’



Çin’de koronavirüs tedavisi gören ilk 99 hastayla ilgili araştırmaya göre, bu hastaların 67’si erkekti ve virüs kadınlara daha az bulaşmıştı.

Dr. Li Zihang “Kadınların daha dayanıklı olmaları, bağışıklıkta rol oynayan X kromozomundan ve hormonlarından kaynaklanıyor olabilir. X kromozomu ve hormonlar, kadınların bağışıklık sistemlerini güçlü kılıyor” dedi.



‘Bağışıklığı zayıf olana bulaşıyor’



Vuhan’daki Jinyintan Hastanesi’nde koronavirüsle mücadele eden doktorlara göre, salgın, bağışıklığı zayıf kişilerde daha etkili oluyor. Araştırmaya göre, koronavirüs tedavisi gören 99 hastanın çoğunda, vücutlarını virüse karşı savunmasız hale getirebilecek başka hastalıklar da görüldü. 99 hastanın 40’ının kalplerinde ya da kan damarlarında sorun vardı. 12 kişinin ise diyabet hastası olduğu ortaya çıktı.

Çin’de koronavirüs nedeniyle ölen ilk iki hasta uzun süredir sigara içiyordu ve akciğerleri zayıftı.

Ölen ilk hastanın akciğerleri, yeterli oksijeni üretemedi. Ölen ikinci hasta da akut solunum sıkıntısı çekiyordu.



Çevre değişikliğinin etkisi nedir?





Hayvanlardan insanlara geçen hastalık sayısının artmasında, küresel iklim ve çevre değişikliğinin de etkili olduğu bildiriliyor. Dünyanın son 50 yılda hayvanlardan insanlara evrimleşerek geçen ve hızla yayılan salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.



Koronavirüsün de Çin Vuhan’daki canlı hayvan pazarında satılan ve yemeği yapılan yarasa ya da yılandan geçtiği ifade ediliyor. 50 yıl önce insanların yüzde 35’i şehirlerde yaşarken, günümüzde bu oran yüzde 55’e yükseldi.



Büyük şehirler bile doğada olması gereken hayvanlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Bu hayvanlar, insanların artıklarının bulunduğu çöplüklerde yaşıyor.