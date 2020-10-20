24 saatte 47 bin yeni vaka, 587 can kaybı!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 197'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 790 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 597 bin 63'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 733 bin 328 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.