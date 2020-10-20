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20.10.2020 - 10:03 | | AA

24 saatte 47 bin yeni vaka, 587 can kaybı!

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 587 kişi öldü.

24 saatte 47 bin yeni vaka, 587 can kaybı!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 587 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 197'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 790 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 597 bin 63'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 733 bin 328 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

 

 

Bir anlık kararsızlık felakete neden olduİstanbul'da otobüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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