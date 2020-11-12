24 saatte 48 bin vaka daha tespit edildi, 550 kişi öldü!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 550 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 128 bin 121'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 47 bin 905 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 683 bin 916'ya çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 66 bin 501 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı tek vaka Tientsin kentinde saptanırken, yurt dışı kaynaklı vakalar, Şanghay, Siçuan, Şensi, Tientsin, İç Moğolistan, Fujian ve Guangdong'da belirlendi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 299'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 252 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 128'i yurt içi kaynaklı, 143 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.

Böylece ülkede günlük vaka artışı yine 100'ün üzerinde seyretti.

Toplam vaka sayısının 27 bin 942'ye çıktığı ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybeden olmadı.

Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 487 kişi yaşamını yitirdi.