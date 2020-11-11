MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 24 saatte 512 ölü, 44 binden fazla vaka!
ABONE OL
11.11.2020 - 12:06 | | AA

24 saatte 512 ölü, 44 binden fazla vaka!

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları yüksek seyrederken, Çin'de salgının kontrol altında olduğu gözleniyor.

24 saatte 512 ölü, 44 binden fazla vaka!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 512 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 127 bin 571’e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 44 bin 281 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 636 bin 11’e çıktı, 8 milyon 13 bin 783 kişi ise iyileşti.

Başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte tespit edilen 7 bin 830 yeni vaka, yeni bir "tepe noktası" oldu. Kentte günlük vaka sayısı eylülde 1000 civarına kadar gerilemişti. Yetkililer söz konusu artışta çok sayıda kişinin katıldığı dini festival ve düğün merasimlerinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakanın Anhui eyaletinde görüldüğü bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede toplam vaka sayısı ise 86 bin 284’e yükselirken son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaydedilmedi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 228 kişi iyileşti.

2. el araç fiyatları uçunca 1988 model aracını yenilediSıfır araçta yaşanan sıkıntılar nedeni ile 2. el araç fiyatlarının yükselmesi Diyarbakır'da vatandaşları yeni yollar aramaya yönlendirdi. Ömer Çelik isimli vatandaş, 1988 model bir otomobili 3 bin liraya alarak sanayiye götürdü. Çelik, aracına 10 bin lira masraf yaptıktan sonra kullanmaya başlayacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Arzu Demirel Birinci kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ünlü televizyoncu Arzu Demirel Birinci'nin kitapları neler , nereli?

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet