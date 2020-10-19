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19.10.2020 - 09:44 | | AA

24 saatte Hindistan'da 579 kişi daha öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü.

24 saatte Hindistan'da 579 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 579 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 114 bin 610'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 579 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede böylelikle, son 3 ayın en düşük artışı kaydedilmiş oldu.

Hindistan'da son 24 saatte 55 bin 722 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 550 bin 273'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 663 bin 608 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

 

Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlarAFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 3 yıldır, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların tedavisi yapılıyor.
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