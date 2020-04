24 saatte ilk kez ölüm olmadı

Çin’de ocak ayından bu yana ilk defa Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tespit edilen 32 vakanın tamamının da yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Aralık ayından bu yana Çin’de enfekte olan kişilerin sayısı 81 bin 740. Ölü sayısı ise 3331 olarak veriliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 78 bine yakın kişinin iyileştiğini ve taburcu edildiğini de açıkladı. Geçen yılın sonlarında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs vakaları ve ölümler, ocak ayından bu yana Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından kaydediliyor ve açıklanıyor.

Vuhan’da karantina kalktı

Çin’de kademeli olarak normal yaşama dönülüyor. Kovid-19’un ortaya çıktığı Hubey Eyaletinde, birçok yerleşim yerinde bugün karantina kaldırılıyor. Koronavirüsün çıktığı Vuhan kentinde ise karatina 76 gün sonra dün gece itibariyle kaldırıldı. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan’da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.

İkinci dalga uyarısı

İngiliz Lancet Public Health tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, virüsün çıkış merkezi Vuhan’da nisan ayında da kısıtlamalara devam edilirse ikinci dalga ekim ayına kadar gecikebilir. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda uzman olan ve araştırmayı yürüten Kiesha Prem, “Vuhan kentinde sosyal mesafe gibi alınan önemlere devam edilmezse, beklediğimizden daha hızlı bir şekilde ikinci salgınla karşılaşabiliriz. Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırsa ikinci dalga geç gelir ve az şiddetli olur” dedi.

Mezarlık olarak kullanılacak

Dünya genelinde koronavirüsü salgının en fazla görüldüğü ABD’de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York’ta görülüyor. New York’ta Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti. Okul ve zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan’a kadar kapatıldığı eyalette, sosyal mesafeye uymayanlara da 1000 dolara kadar cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Bir mezara...

Salgının merkez üssü haline gelen New York’ta sağlık sistemi ile morglar ve cenaze evlerinin zorlandığını açıklayan New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, pazartesi günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti. Levine, “Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Geçici definlere başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak. Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak.”

Diğer yandan Louisiana’da ölen siyahilerin eyalette toplam ölü sayısının yüzde 70’ini oluşturduğu, Şikago’da ise ölenlerin yüzde 72’nin siyahi olduğu açıklandı. Şikago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, virüsün siyahi toplumu özellikle vurduğunu itiraf etti.

Pik gün 16 Nisan

ABD’de vaka sayısı da 390 bini aşarken ölü sayısı da 12 bini geçti. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre, ABD’deki salgının zirvesinin 16 Nisan’da gerçekleşmesi bekleniyor ve “pik” gününde tahmini 3130 ölümün gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Mürettebatta Kovid-19 çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ile New York’a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort’taki bir mürettebatta Kovid-19 tespit edildi. ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği ifade edildi.

USNS’den yapılan açıklamaya göre, “Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor” ifadelerine yer verildi. Geminin Kovid-19 olmayan hastaları kabul etmeye başladığı belirtildi.

Yahudiler’e özel maske

İsrail Sağlık Bakanlığı genel müdür yardımcısı Itamar Grotto, koronavirüs riskini artıran ancak inançları gereği uzun sakallarını kesmeyen Ultra-Ortodoks Yahudiler için özel koruyucu maske üretileceğini açıkladı. Grotto, “Endüstriyel bir sertifika oluşturuyoruz, bu da farklı boyutlarda kişiye özel maskeler olacağı anlamına geliyor. Böylece, sakallı olanlar uygun maskeleri kullanabilir” dedi.