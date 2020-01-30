25 katlı binada yangın: Çatıda mahsur kaldılar!

Yangın, California eyaletindeki Los Angeles kentinde, 25 katlı bir binada çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı insanların yoğun dumandan etkilenmemek için pencere kenarlarına sığındıkları, itfaiye ekiplerinin ise merdiven uzatarak kurtarma çalışmalarını yürüttükleri görüldü. Öte yandan, üst katlarda oturan kişilerin çatıya çıktıkları, kurtarma helikopteriyle 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yerel medya, binada 339 kişinin yaşadığını, yangın nedeniyle 13 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Ayrıca, yangının 2 saat süren müdahaleler sonucu söndürüldüğü, söndürme çalışmalarında ise 335 itfaiye personelinin görev aldığı bildirildi.