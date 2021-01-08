25. madde baskısı

ABD’de Kongre’nin işgal edilmesinin ardından Başkan Donald Trump’ın görevden alınması çağrıları yükseliyor. Seçilmiş Başkan Joe Biden, Kongre’yi basanların “yerli terörist” olduğunu, Başkan Trump’ın ise başından bu yana demokratik kurumlara “topyekün saldırı” başlattığını söyledi. Delaware’de Adalet Bakanı adayı Merrick Garland’ı tanıtan Biden, Washington’da yaşananları değerlendirdi. Kongre baskınının, Amerikan tarihinin “en karanlık” günlerinden biri olduğunu söyleyen Biden, “Onlar protestocu değildi, onlara protestocu demeyin. İsyancı bir kalabalıktı. Onlar, yerli terörist. (Trump) Başından bu yana demokratik kurumlarımıza topyekün saldırı başlattı” ifadesini kullandı.









ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Başkan Trump’ın görevden alınması için çağrıda bulundu. Schumer, “ABD Kongresi’nde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD’ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı” ifadesini kullandı. Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasa’nın Ek 25. maddesine işaret eden Schumer, “Trump’ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ek 25. Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump’ı azletmek için toplanmalıdır” çağrısını yaptı.









Pence’e Ek 25. Maddeyi uygulaması yönünde bir çağrı da Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi’den geldi. Olayların sorumlusunun Trump olduğunu kaydeden Pelosi, Schumer’in çağrısını anımsatarak, “Ben de Schumer’in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence’i Ek 25. Maddeyi acilen kullanarak, Trump’ı görevden almaya davet ediyorum” dedi. Pelosi, “Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır” ifadesini kullandı.



Biden tescil edildi



ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumu, yaşanan olaylara ve yapılan itirazlara rağmen sona erdi. Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi. ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden’ın kazandığını resmen onayladı. Tüm sonuçların okunmasıyla, Trump’ın 232 oyuna karşı 306 delege oyu toplayan Demokrat Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu. Biden’ın seçimde aldığı 306 oyun tamamı tescil edildi.









25. MADDE NEDİR?



Amerikan Anayasası’na Ek 25. Madde, başkanın hastalık gibi görevini yerine getiremediği ya da istifa edemediği durumlarda kısa yoldan görevden alınmasını öngörüyor. Ancak bu maddenin uygulanması için başkan yardımcısı ve kabinenin onayı gerekiyor. Düzenleme uyarınca görevden alınan başkanı yerine de yardımcısı geçiyor.



Boynuzlu saldırgan QAnon destekçisi



Kongreyi basan Trump destekçileri arasında yer alan boynuzlu, kürklü başlığı ve dövmeleriyle dünya basınında dikkat çeken kişinin ‘QAnon Shaman’ lakaplı Jake Angeli olduğu öğrenildi. Aktör, seslendirme sanatçısı ve şarkıcı olan Angeli’nin “Şeytan’a tapan pedofillerin Trump’a karşı komplo kurduğunu ve küresel bir çocuk seks kaçakçılığı çetesi yönettiğini” iddia eden aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon’a inandığı belirtildi.









Sosyal medyada yasaklı oldu



ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesapları, seçimlerde oyların çalındığını iddia ettiği ve Kongre’yi basan kalabalığa övgüde bulunduğu paylaşımları nedeniyle askıya alındı. Twitter, Trump’ın hesabını 12 saat süreyle askıya alırken, Facebook ve Instagram, Başkan’ı platformlarından 24 saat engelledi. Twitter, Başkan’ın halkı şiddete teşvik eden 3 tweetini silmemesi durumunda hesabının kapalı kalacağını açıkladı. Bunun üzerine Trump, söz konusu 3 tweeti sildi. Daha sonra Facebook CEO’u Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada Trump’ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engeli iktidar geçişi tamamlanana kadar uzattıklarını duyurdu.