266 Nerenin Telefon Kodu? +266 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, kişiler arası iletişimin ülkeler arasında da yapılmasını sağlar. Sabit ve mobil telefonlar aracılığı ile yapılan aramalarda farklı bir ülke aranıyorsa alan kodunun girilmesi zorunludur. Ülke içindeki telefon görüşmeleri için tek 0, uluslararası telefon görüşmeleri için alan kodunun başına çift 0 konulur.



266 Nerenin Telefon Kodu?



266 Balıkesir'in telefon kodudur. Yurt içi sabit telefonlarda gerekli olan alan kodunun başına tek sıfır konulduğunda hedef şehir aranır. Balıkesir, Marmara ve Ege bölgesinin ortasında yer alan bir kenttir. Türkiye'nin en kalabalık onuncu şehridir. Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir ve Çanakkale ile komşudur.



+266 Hangi Ülkeye Ait?



+266 alan kodu Lesoto ülkesine aittir. Lesoto Krallığı, krallık 30.355 kilometrekare üzerine kurulmuştur. Ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti içinde bir yerleşim bölgesidir. Maseru başkenti ve en büyük şehridir. Krallığın geneli, yarı kurak ve yarı nemli bir iklime sahip yoğun nüfuslu, kayalık bir arazidir. Nüfus neredeyse tamamen Sotho halkından oluşur. Ülkede yaklaşık %80'i Hıristiyan olup, geriye kalan halk yerli dinlere bağlıdır.