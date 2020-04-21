MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 266 Nerenin Telefon Kodu? +266 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
21.04.2020 - 22:27 |

266 Nerenin Telefon Kodu? +266 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin bir alan kodu bulunur. Bu kodlar zaman içinde değişmez. Alan kodları, ülkelerin telefonlar üzerindeki kimlikleri gibidir. 266 alan kodu da bir ülkeye aittir. +266 alan kodunun hangi ülkeye ait olduğunu merak ediyorsanız sizler için derledik.

266 Nerenin Telefon Kodu? +266 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, kişiler arası iletişimin ülkeler arasında da yapılmasını sağlar. Sabit ve mobil telefonlar aracılığı ile yapılan aramalarda farklı bir ülke aranıyorsa alan kodunun girilmesi zorunludur. Ülke içindeki telefon görüşmeleri için tek 0, uluslararası telefon görüşmeleri için alan kodunun başına çift 0 konulur.

266 Nerenin Telefon Kodu?

266 Balıkesir'in telefon kodudur. Yurt içi sabit telefonlarda gerekli olan alan kodunun başına tek sıfır konulduğunda hedef şehir aranır. Balıkesir, Marmara ve Ege bölgesinin ortasında yer alan bir kenttir. Türkiye'nin en kalabalık onuncu şehridir. Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir ve Çanakkale ile komşudur.

+266 Hangi Ülkeye Ait?

+266 alan kodu Lesoto ülkesine aittir. Lesoto Krallığı, krallık 30.355 kilometrekare üzerine kurulmuştur. Ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti içinde bir yerleşim bölgesidir. Maseru başkenti ve en büyük şehridir. Krallığın geneli, yarı kurak ve yarı nemli bir iklime sahip yoğun nüfuslu, kayalık bir arazidir. Nüfus neredeyse tamamen Sotho halkından oluşur. Ülkede yaklaşık %80'i Hıristiyan olup, geriye kalan halk yerli dinlere bağlıdır.

 

Gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdıManisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 72'ye yükseldi

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! Sayı 72'ye yükseldi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

212 Alan Kodu Nerenin? 0212 Telefon Kodu Nereye Ait?

212 Alan Kodu Nerenin? 0212 Telefon Kodu Nereye Ait?

Sıradaki Haber