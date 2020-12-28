27 ülkede ilk doz vuruldu

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen kıtalardan biri olan Avrupa’da 450 milyon kişiyi Kovid-19’dan korumak için koordineli aşı kampanyası resmen başlatıldı. Pfizer-BioNTech aşısının 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tamamına dağıtımının ardından dün sabah ilk doz aşılar vuruldu. Almanya, Macaristan ve Slovakya, bir gün daha beklemek istemediklerini söyleyerek aşıları cumartesi günü aldıktan kısa bir süre sonra uygulamaya başladı. Avrupa tarihinin en büyük aşılama kampanyası resmi başlangıç tarihi de 27 Aralık Pazar günüydü. Pfizer/BioNTech aşısı ile başlayan kampanyada, sağlık çalışanları ve yaşlılar gibi risk altındaki gruplara öncelik verildi.

AB, farklı tedarikçilerden 2 milyar dozun üzerinde aşı almayı garantilemişti. İlk teslimatların ise şu an için her ülke için 10 bin doz ile sınırlı olduğu belirtildi. Birlik ülkeleri, 2021 sonuna kadar tüm yetişkinlere aşı yapılmasını hedefliyor. Aşı programı koordine eden Avrupa Komisyonu’nun Başkanı Ursula von der Leyen, “Zorlu bir yılın ardından yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Aşı, pandemiden çıkışın kalıcı yolu” dedi. Yaklaşık 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği’nde, salgının başından bu yana 16 milyon vaka rapor edildi, 336 bin kişi hayatını kaybetti. Almanya’da ilk aşı 101 yaşındaki Edith Kwozalla’ya, İtalya’da ise ilk doz aşılar 3 sağlık çalışanına yapıldı. Aşılamanın başladığı Yunanistan’da Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir Kovid-19 yoğun bakım sağlık çalışanı ve bir yaşlıya aşılar uygulandı.Avrupa’dan toplu aşılama manzaraları...

Polonya’da ise ilk aşı hemşire Alicja Jakubowska’ya yapıldı.

3.5 milyon doz dağıtıldı

Dünyada 80 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan Kovid-19’a karşı birçok ülkede aşılama başladı. 1.7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19’a karşı aşılama kampanyasına ilk başlayan Batı ülkesi İngiltere’ydi. Bu ülke dışında ABD, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Meksika, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, İsrail, Katar, Sırbistan, Kuveyt, Rusya, Kosta Rika ve Umman yer aldı. Son verilere göre dünyada şu ana kadar bu yedi ülkede yaklaşık 3.5 milyon doz aşının dağıtıldığı belirtiliyor. En çok aşılama yapan ülkelerin başında ise 1.01 milyon doz ile ABD geliyor. Bu ülkeyi, 1 milyon doz ile Çin izliyor.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Kovid-19 salgınında Avrupa’da en çok kayıp veren ülkelerden olan İtalya’da ilk doz aşılar, dün başkent Roma’daki Lazzaro Spallanzani Hastanesi’nde Profesör Maria Rosaria Capobianchi, hemşire Claudia Alivernini, Dr. Alessandra D’Abramo, Dr. Alessandra Vergori ve sağlık çalışanı Omar Altobelli’ye yapıldı. Floransa’da Careffi Hastanesi’nde ilk doz aşısını olan hemşire Elena Betti ise gözyaşlarına boğuldu. Farklı firmalardan toplamda 202.5 milyon doz aşı sipariş eden İtalya, ilk seferde 9750 doz temin etti.

Çekya

Çek Cumhuriyeti’nde ilk aşı, Başbakan Andrej Babis’e başkent Prag’daki Askeri Üniversite Hastanesi’nde yapıldı. Çek Cumhuriyeti’nde aşılanan ikinci kişi,

2. Dünya Savaşı gazisi Emilie Repikova oldu. İkili aşılama sonrası sohbet etti. Babis, Kovid-19 aşısı olan ilk Avrupa lideri oldu.

İspanya

‘Bu bir onur’

Avrupa Birliği’nin Pfizer-BioNTech firmasıyla yaptığı anlaşma gereği İspanya’nın payına düşen Kovid-19 aşısının ilk bölümünün ülkeye ulaşmasının ardından dün aşılar yapılmaya başlandı. Başkent Madrid yakınlarındaki Guadalajara kentindeki bir bakımevinde kalan 96 yaşındaki Araceli Rosario Hidalgo resmi olarak İspanya’da ilk Kovid-19 aşısı yapılan kişi oldu. “Tanrıya şükür” diyen Hidalgo’nun ardından aşı olan, 10 yıldır bakımevinde çalışan Monica Tapias, “İlk aşının yapıldığı kişilerden biri olmak bir onur. Bu salgının bitmesi için büyük çoğunluğun aşı olmasını istiyoruz. Salgının başından bu yana çok fazla kişi hayatını kaybetti. Aşıya yetişemediler” dedi. Hemşire Claudia Alivernini duygularını ‘Bu sonun başlangıcı’ sözleriyle ifade etti. İspanya’da, 3 ayda nüfusun yüzde 5’inin aşılanması planlanıyor.

Fransa

YENİ SİLAH

Fransa’da ilk Kovid-19 aşısı başkent Paris yakınlarındaki bir hastanede iki kişiye yapıldı. Ülkeye cumartesi günü 19 bin 500 doz Pfizer-BioNTech aşısının gelmesinin ardından Rene-Muret Hastanesi’nde 78 yaşındaki bir kadına ve 65 yaşındaki doktora ilk Kovid-19 aşısı yapıldı. Sevran’da ve ülkenin Dijon kentinde 20 kişiye aşı uygulanacak. Gelecek hafta Paris, Lyon, Lille ve Tours kentlerinde 23 hastanede aşılama sürecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının Kovid-19’a karşı “yeni silah” olduğunu belirtti.

Almanya

Almanya’da ilk koronavirüs aşısı cumartesi günü Sachsen-Anhalt Eyaleti’ndeki bir yaşlı bakım yurdunun sakinlerine ve bakım personeline yapıldı. İlk aşıyı ise bu yurtta kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu. Almanya’da aşı kampanyası ise resmi olarak 400’den fazla merkezde dün başladı.

Danimarka

Danimarka’da ilk aşı, 83 yaşındaki Jytte Margrete Frederiksen’e yapıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ilk aşılamayı canlı yayından izledi.

Bulgaristan

Pfizer/BioNTech aşılarıyla kampanyanın başlatıldığı Bulgaristan’da Ortodoks din görevlisi ilk aşı olanlar arasındaydı.

Avusturya

Avusturya’da ilk aşı, başkent Viyana’da bulunan Tıp Üniversitesi’nde yapıldı. Ulusal televizyonlar bu anı canlı yayınladı. Önceden belirlenen 5 kişiye ilk aşısının yapılmasının ardından Başbakan Sebastian Kurz, “Bu, salgına karşı zaferin başlangıcıdır” dedi.

İsveç

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana İngiltere gibi “sürü bağışıklığı” stratejisini uygulayan ve yaşlıları yeterince korumamakla eleştirilen İsveç’te de aşılamaya bakım evlerinden başlandı. İsveç’te ilk aşı bir bakım evinde kalan Gun-Britt Johnsson’a yapıldı.

Gökyüzünde dev şırınga

Almanya’da 20 yaşındaki pilot Samy Kramer, Avrupa’da koronavirüsüne karşı aşılamanın başladığını hatırlatmak ve halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev bir şırınga çizdi. Kramer, 200 km’lik uçuşun ardından aşı karşıtlarının bu konuda bir kez daha düşünmesini istediğini söyledi. Reuters’a konuşan Kramer, Almanya’nın güneyindeki Constance Nehri’nin yakınından başladığı uçuştan önce dikkatli bir hesaplama yaptığını ve GPS cihazı kullandığını anlattı.