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21.12.2020 - 09:05 |

32 yıl önce hazine buldu, yerini söylemediği için 5 yıldır hapiste!

Eski hazine avcısı, 19. yüzyıldan kalma gemi enkazından bulduğu altınların yerini yetkililere söylemediği için 5 yıldır hapis yatıyor.

32 yıl önce hazine buldu, yerini söylemediği için 5 yıldır hapiste!

Thomas G. Thompson'ın yönettiği enkaz araştırma şirketi, 1857'de batan S.S. Central America adlı buhar gemisini 1988 yılında bulmuştu.

Tonlarca altın madeni para ve külçe taşıyan gemi, Güney Carolina açıklarındaki bir fırtına nedeniyle batmıştı.

Thompson'ınsa enkazdan 500 altın madeni parayı çaldığı söylendi.

Hazine avcısı, Orta Amerika'da enkaz aramak için 1980'lerde 161 yatırımcının ortaklığıyla 12 milyon dolarlık bir bütçe almıştı.

Fakat yatırımcılar 1988'de bulunan enkazdaki hazinelerden hiçbirinin ödemesini alamadı.

2012'de hakkında dava açılan Thompson'ın altınların yerini söylemesi için Ohio'da mahkemeye çıkması istenmişti. Fakat adam kaçmış, 2015'te Florida'daki bir otelde yakalanmıştı.

Mahkemeye çıkmama konusunda suçunu kabul eden Thompson'a, mahkemeye itaatsizlikten 250 bin dolar ceza kesilmiş, iki yıl hapis cezası verilmişti.

Ancak bu anlaşmanın karşılığında adamın altınların yeri hakkında bilgi vermesi gerekiyordu.

2015'te kendisinden istenen bilgileri vermeyi reddeden Thompson'ın işbirliği yapana kadar cezaevinde kalmasına ve bu süre boyunca günde 1000 dolar ceza ödemesine karar verilmişti.

Hazine avcısı bu dönemden beri federal hapishanede tutuluyor.

Dava açan kişilerden birinin avukatı Steven Tigges, Thompson'ın "özgürlüğünün anahtarını kendi elinde tuttuğunu" söyleyerek, tek yapması gerekenin "mahkemeye altınların yerini söylemek, vekaletnameleri imzalamak ya da altınların ülkeye getirilmesi için işbirliği yapmak" olduğunu belirtti.

Bu yıl ekimde görülen duruşmada Thompson altınların yerini bilmediğini söylemişti. Önceki duruşmalardaysa altınların Belize'deki birinde emanet durduğunu söylemişti.

Thompson ise başvurusunda davacıların kendisinden daha fazla alacağı olmadığını, 2018'de verilen hükümle kazandıkları 2.5 milyon doların altınların değerini karşıladığını söyledi. Fakat avukat, müvekkilinin tazminatı da alamadığını belirtti.

Thompson'ı temsil eden avukat Keith Eric Golden ise usulsüzlük olduğunu savunarak "Altınların değeri kadar tazminat kararı verilmişken Thompson'un altınları vermediği için hapiste tutulamayacağını" söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe

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