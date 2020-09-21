330 fil hayatını kaybetmişti: Nedeni belli oldu

Vahşi Hayat ve Ulusal Parklar Direktörü Cyril Taolo, "Filler, Seronga bölgesinde bulunan su kaynaklarındaki siyanobakterilerin zehirli bitkilerinden yemiş" dedi.

Başkent Gaborone'de basın toplantısında konuşan Taolo, açıklanamayan ölümlerin su havzalarının kurumasından sonra durduğunu belirtti.

Botsvana yaklaşık 330 bin fille, dünyanın en kalabalık kalın derili memeli nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Fillerin gizemli ölümünden sonra hükümet ölümlerin sebebini bulmak için detaylı testler yürütmüştü. Taolo, her yaştan erkek ve dişi fillerin ölmesiyle, klinik emarelerin nörolojik semptomları işaret ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte, Taolo bu zehirlerin neden aynı suyu için başka hayvanları da etkilemediği sorusuna bir açıklık getiremedi.