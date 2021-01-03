36 yıl sonra ‘Bolero’ dansı

Çift, iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki etkisinin gözler önüne serildiği “Dancing On Thin Ice” belgeseli için ABD’nin Alaska eyaletinde donmuş bir gölün üzerinde ikonik danslarını sergiledi. Pistte değil de doğal bir ortam olan donmuş gölde buz pateniyle dans etmenin büyüleyici olduğunu söyleyen çift, bunun her zaman çocukluk hayallerinde yer aldığını ifade etti.



