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03.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

36 yıl sonra ‘Bolero’ dansı

İngiliz buz patenci Christopher Dean ile partneri Jayne Torvill, 1984’te Saraybosna’da düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda kendilerine altın madalya kazandıran “Bolero” kareografisini 36 yıl sonra donmuş bir gölün üzerinde tekrar canlandırdı.

36 yıl sonra ‘Bolero’ dansı

Çift, iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki etkisinin gözler önüne serildiği “Dancing On Thin Ice” belgeseli için ABD’nin Alaska eyaletinde donmuş bir gölün üzerinde ikonik danslarını sergiledi. Pistte değil de doğal bir ortam olan donmuş gölde buz pateniyle dans etmenin büyüleyici olduğunu söyleyen çift, bunun her zaman çocukluk hayallerinde yer aldığını ifade etti.

Evini ikici kez ateşe verdiAydın'da yaşadığı apartmanı ateşe veren bir şahsın gözaltına alınacağı sırada polislerden ilginç talebi görenleri şaşırttı. Şikayet üzerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen şahıs, daha güzel görünmek amacıyla üzerindeki kıyafetleri değiştirmek için ekiplerden izin istedi.
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