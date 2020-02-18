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18.02.2020 - 07:00 |

380 bin kişi göç etti

Halep’te Esad yanlıları, bölgenin rejim denetimine girmesini sokakta kutlarken, uçaklar da kutlama amaçlı Halep semalarında alçak uçuş yaptı.

380 bin kişi göç etti

Rejimin Halep ve İdlib kırsalında ilerlemeye devam etmesi, İdlib’den Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası başlattı. On binlerce insan Türkiye sınırına göç ederken, rejim uçakları da boşaltılan yerleşim yerlerini ve göç güzergâhını vurarak, göçü hızlandırıyor. Suriye rejim ordusunun Halep ve İdlib’e yönelik saldırı başlattığı 24 Ocak’tan bu yana evlerini terkeden sivil sayısı 380 bine ulaşırken, geçen yılın aralıktan itibaren bölgeden göç eden sivillerin toplamının 1 milyona yaklaştığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, Şam, Humus, Hama, Halep ve İdlib’den kaçan yüz binlerce kişi, Sarmada ve Dana bölgelerinde sıkıştı.

Milliyet'te Gündem 18 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan gelişmeleri...
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