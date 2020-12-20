3’üncü kez sıkı karantina ilan edildi

Yeni yılın ilk günlerinin ‘kasvetli’ geçeceğini belirten Başbakan Sebastian Kurz, 26 Aralık’tan itibaren mağazalar, restoranlar, tiyatrolar, müzeler, okullar ve kuaförlerin 3 hafta süresince kapalı kalacağını duyurdu. Kurz yaptığı açıklamada, vatandaşların yalnızca gıda alışverişi ve egzersiz için dışarı çıkmasına izin verileceğini, okulların da 18 Ocak’ta yüz yüze öğretime devam edeceğini söyledi. Alınan karara göre, 15-17 Ocak tarihleri arasında gönüllü test yaptıran kişilerden sonucu negatif çıkanların karantinaları 18 Ocak’ta bitecek. Test edilmeyenlerin karantinası ise 24 Ocak’a kadar sürecek. Öte yandan İngiltere’nin başkenti Londra’da aşı karşıtlarının Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için düzenlediği gösteride en az 27 kişi gözaltına alındı.

İtalya da yeni yıla karantinayla girecek

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Noel Bayramı ile yılbaşı tatil döneminde tüm ülkenin kırmızı bölge ilan edileceğini ve karantina uygulanacağını açıkladı. Başbakan Conte, 24-27 Aralık ve 31 Aralık-3 Ocak tarihlerinde ülke genelinde, vatandaşların zorunlu durumlar dışında sokağa çıkmasının yasak olacağını duyurdu. Ev ziyaretlerinde ise bir gün içinde hane halkından olmayan en fazla 2 misafirin saat 5 ile 22 arasında ağırlanmasına izin verileceği belirten Conte, ülke genelinde barlar, restoranlar ve gerekli olmayan mağazaların kapanacağını söyledi. Başbakan Conte, “Noel döneminde bulaşma eğrisinin yeniden tırmanışa geçmesinden duyduğumuz büyük endişe nedeniyle acı bir karar vererek yeni kısıtlamalar getirmek durumunda kaldık” dedi.

FDA’dan ikinci aşıya kullanım onayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Söz konusu aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının ardından ABD’de FDA’nın onayladığı ikinci aşı oldu. FDA’dan yapılan açıklamada, söz konusu aşının 18 yaş ve üstü kişilerde kullanılmak üzere ABD’de dağıtımına izin verildiği kaydedildi. Açıklamada, aşının potansiyel faydalarının bilinen olası risklerinden daha ağır bastığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tebrikler, artık Moderna aşısı hazır!” ifafesini kullandı. ABD’li ilaç şirketi Moderna, bu yıl ABD hükümetine yaklaşık 20 milyon doz teslim edeceğini ve gelecek yılın ilk çeyreğinde 85-100 milyon ABD için olmak üzere küresel olarak 100 milyon ila 125 milyon arasında doz vereceğini söyledi. Öte yandan Moderna’nın aşısının yüzde 94,1 etkili olduğu biliniyor.