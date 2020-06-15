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15.06.2020 - 00:53 |

4 Avrupa ülkesi aşı için anlaştı

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, bu yıl Kovid-19 aşısı geliştirilebilmesi ve bu aşıdan 400 milyon doz üretilebilmesi için İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’yla anlaşma imzaladı.

4 Avrupa ülkesi aşı için anlaştı

Bu ülkeler anlaşmayı Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerin vatandaşlarına aşı yapılmasını güvence altına almak için yaptı.Avrupa’nın aşı konusunda diğer ülkelerin gerisinde olduğunu söyleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptıkları anlaşmanın tüm AB vatandaşlarının çıkarına olduğunu söyledi. AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot ise “Avrupa’daki mevcut tedarik zincirimiz nedeniyle üretime kısa sürede geçmeyi ve aşıyı süratle ve yaygın biçimde üretmeyi umuyoruz” dedi. Soriot, dört Avrupa ülkesiyle imzaladıkları anlaşma sonucu kâr etmeyeceklerini açıkladı. AB üyesi ülkeler daha önce birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’na, klinik deneylerde umut vadeden aşılardan istenilen dozda satın alma yetkisi vermişti. AstraZeneca şu ana kadar aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkelerle toplam 2 milyar doz aşı için anlaşma imzalamış durumda.

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