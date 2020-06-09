MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gittiler!
ABONE OL
09.06.2020 - 12:46 |

4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gittiler!

Rusya'da yaşayan Margarita Yanayeva ve Alexey Yanayeva çifti, 4 aylık ikiz bebeklerini evde bırakıp dört gün süren partiye katıldılar. İkizlerden biri açlıktan hayatını kaybederken, diğeri ise yaşam mücadelesi veriyor.

4 aylık ikizlerini evde bırakıp partiye gittiler!

Rusya'nın Vilyuchinsk bölgesinde yaşayan23 yaşındaki anne Margarita Yanayeva ve 35 yaşındaki baba Alexey, 17 haftalık ikiz bebeklerini evde bırakıp dört gün süren içkili partiye katıldılar. İkizlerden erkek olan açlıktan hayatını kaybederken kız bebek ise yaşam mücadelesi veriyor.

ÇOCUKLARINI AÇLIĞA TERK ETTİLER

Dört günlük partiye katılan anne ve kocası, çocuklarını açlığa terk ederken bu süre zarfında kendilerine bakacak kimseyi bulmadılar. Anne katıldığı partide insanların kendisine çocuklarını sorması üzerine çocuklarının koronavirüs kaptığını ve hastanede tedavi altında olduklarını söyledi.

BÜYÜKANNE POLİSE İHBAR ETTİ

Çocukların büyükannesi anne ve babaya ulaşamayınca, çiftin evine gitti. Bebeklerden birinin açlıktan öldüğünü diğerinin de ölmek üzere olduğunu görünce polisi aradı. Polis ile beraber eve gelen sağlık ekipleri, durumu ciddi olan kız bebeği hastaneye kaldırdılar.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Haklarında soruşturma açılan anne ve baba suçlu bulunmaları halinde 20 yıl hapis cezası alacaklar.

Aksiyon filmlerini aratmayan kaçışİki yaşındaki kızını alıp otomobille Konya’dan yola çıkan ve eşinin ihbarı üzerine polisi alarma geçiren psikolojik tedavi gören kadın sürücü, 3 ayrı noktada polisin dur ihtarına uymayarak Aksaray istikametine kaçtı. Aksaray girişinde de polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışırken, 500 metre ileride kurulan kapana girerek otomobilin lastiklerinin patlatılması sonucu durduruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Emekli astsubay evinde ölü bulundu

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günü artacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günü artacak mı?

Sıradaki Haber