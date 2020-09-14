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14.09.2020 - 14:44 | | DHA

40 yıl önce öldürülmüştü... Katili DNA ile bulundu!

ABD’de öldürülen 18 yaşındaki Michelle Martinko’nun katil zanlısı 40 yıl sonra DNA ile tespit edildi.

40 yıl önce öldürülmüştü... Katili DNA ile bulundu!

ABD’de 40 yıllık cinayet DNA ile günyüzüne çıktı. ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Cedar Rapids şehrinde 19 Aralık 1972 tarihinde Michelle Martinko, ailesiyle birlikte koro yemeği töreni öncesi Westdale Alışveriş Merkezi'ne gitmişti. Arkadaşlarıyla buluşmak için ailesinden ayrılan genç kız, daha sonra alışveriş merkezinin otoparkında ölü bulunmuştu.

KATİL KOMŞUSUNUN AKRABASI ÇIKTI

Martinko’nun göğüsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçaklandığı ifade edildi. Korkunç cinayetin ardından 40 yıl geçmesinin ardından, 2006 yılında, cinayetten 27 yıl sonra, katilin DNA'sını kullanarak profiller oluşturmak için daha gelişmiş DNA teknolojisi kullanıldığı kaydedilldi. Cinayetin aydınlanması için yıllardır devam eden soruşturmada, 18 yaşındaki Martinko’yu öldüren kişinin kimliği tespit edildi. DNA sonuçlarından Martinko’yu yüzünden ve göğsünden 10 kez bıçaklayan katilin, komşusunun akrabası olan Jerry Lynn Burns olduğu tespit edildi.

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