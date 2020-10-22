400 kişilik Ermeni taburu imha edildi

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın güneyinde ilerlerken güneydeki Ermenistan sınırına Rus askerlerinin konuşlandığı ve Rus bayraklarının göndere çekildiği gözlemlendi. Çatışmaların sürdüğü Cebrail çevresinde Azerbaycan ordusu 400 kişilik Ermenistan taburunu imha etti.



Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekât başarıyla sürüyor. Kuzey ve güneyden kuşatma yaparak Karabağ’a hilal şeklinde ilerleyen Azerbaycan ordusunun güneydeki ilerleyişi hızla devam ediyor.



Sınırda Rus bayrağı



İran sınırındaki Zengilan bölgesini kontrol altına alan Azerbaycan askerleri, bölgede alan genişletiyor. Ermenistan ise bu bölgeden “taktiksel” olarak geri çekildiğini ileri sürüyor.



Azerbaycan’ın güneyde, Ermenistan sınırına yaklaşmasıyla, sınır bölgesindeki Sünik ve Mehri çevresinde Rus bayraklarının göndere çekildiği görüldü. Bölgedeki kaynaklar, Rus sınır muhafızlarının, Ermenistan sınırlarını korumak üzere bölgeye geldiğini öne sürdü. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Ermenistan’ın, Rus bayrağını göndere çekme ihtimali üzerinde de duruluyor.



Cepheye gitmiyorlar



Çatışmalar ise Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı çevresinde sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiğini bildirdi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan’ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.



Açıklamada, alay komutanının, personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.



4 İHA düşürüldü



Cebrail ve Gubadlı istikametinde de Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümeni kayıp vererek geri çekildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun 5. muhrip alay mevzilerini ve çok sayıda silah ve mühimmatını ele geçirdi, çok sayıda asker etkisiz hale getirildi. Ermenistan ordusu 6. ve 7. muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topu ve personel taşıyan üç kamyon Azerbaycan ordusunca imha edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’a ait 3 İHA’nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, İHA’lardan 2’sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Azerbaycan hava savunma güçleri, dün sabah bir, dün de iki Ermenistan İHA’sını düşürmüştü.



21 köy kurtarıldı



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.



Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, “Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köyleri, Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ele geçirilen Ermenistan’a ait tank ve askeri araçlar görüntülendi. Ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.







Azerbaycan ordusunun kararlı ve hızlı ilerleyişi karşısında hezimete uğrayan Ermenistan güçleri zor günler geçiriyor. Bir mağarada gizlenen iki Ermeni askerinin yaşadığı bezginlik kameralara böyle yansıdı.

Ermenistan 63 sivili katletti

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül’den 21 Ekim’e kadar Ermenistan’ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 63 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı. Saldırılarda bin 981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Basın toplantısında terlikli Ermeni askeri









Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, önceki akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Hovhannisyan’ın, basın toplantısı sırasında arkada duran bir Ermeni askeri dikkati çekti. Basın toplantısına terlikle çıkan Ermeni askerinin ciddiyetsiz ve rahat tavırları kameralara yansıdı. Söz konusu görüntü Ermenistan ordusundaki dağınıklığı ve disiplinsizliği gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada alay konusu oldu.









Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti olan Gence’ye giden bir otoyolda sahibi olduğu kazları otomobilinin tepesinde ve bagajın üstünde taşıyan Azerbaycanlı çiftçi, yoldan geçen diğer sürücülerin büyük ilgisini çekti.